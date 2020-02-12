Сделать анимацию персонажа для размещения на сайте

Имеется логотип, состоящий из рисунка qr кода и надписи справа. Требуется разработать анимированный выход логотипа. Логотип будет использоваться в видео контентах к продукту. Продукт - это программное обеспечение. Во вложении логотип. Идея реализации. Сначала по центру экрана выходит анимированно qr код, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно анимировать героя для сайта.
Пишите, обговорим более детально задачу и условия.
- Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Из картинки нужно сделать ~10 секундную анимацию,на изображение будет маленький логотип и название с подписью.Хотелось бы чтоб это все по одной букве, как-бы "выезжало" и собиралось в текст или как-бы из зажиющихся точек появлялось.Вообщем не ...Анимация19 заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Сфера -экология, инновации и технологии Мы - развивающаяся фирма, в нашем регионе без конкуренции Хотим прокачать свой Инстаграмм , будем делать информационно-развлекателтный контент ! Длительность ролика 1 мин Платим за результат !!! ТЗ сформировано,нужна лишь ваша магияАнимация9 заявокЗакрыт4 года назад
На сайт нужна подобной сложности анимация, кто возьмется ее рисовать и сколько стоит? https://www.bronkagroup.ru/Анимация5 заявокЗакрыт4 года назад
Для Ютуб проекта нужен анимационный ролик на проект с анимационными и историями Стиль анимации: инверсная кинематика или покадровая анимация с большим количеством статичных кадров Пример ютуб каналы: Эрика Хантер, Это ЖизньАнимация6 заявокЗакрыт4 года назад
Много футажа и детских звуков, много детской музыки. Делать как сказку. Откорректировать цвета на более яркие. сюжет: Кейси поехала покупать машину, долго выбирала и пробывала и наконец нашла подходящую, Мама на ней поездила но Кейси решила ...Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
Для первого фрагмента - продолжительностью 15 сек, нужно создать из предоставленного материала (Aİ файл в слоях) динамическую иконку обозначающую город. Фрагмент начинается с появление карты страны, потом начинается появление городов, а именно анимированная иконка с ...Анимация8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Алексей! Меня зовут Елена. Я работаю в области биологии и медицины. Мне нужны 7-10 минутные анимационные ролики, которые раскрывали бы анатомическое строение отбельных органов. Вы бы взялись за это? И сколько это будет стоить? С уважениемАнимация5 заявокЗакрыт4 года назад
- $140
Нужно сделать мультфильм на 7 минут. Я предоставлю текст и голос, от вас всё остальное. Делать нужно очень просто. Оплата 9000 руб. Можете [url=https://drive.google.com/open?id=1dkf7rsvYSMZxczdVSNwbgS8UFT9Mtgsp4N3r62SAoYw]ознакомиться с текстом[/url]. Показывайте в каком стиле собираетесь делать и ссылку на вашу анимацию. Возможно ...Анимация3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, коллеги, мне необходим ролик из 3-х слайдов. Сделать необходимо за сегодня. Максимум - за до завтра. Слайды в PSD по слоям. Ролик на 15 сек. Слайды меняются "поэлементно" висят примерно по 5 сек Нужно сделать ...Анимация10 заявокЗакрыт4 года назад