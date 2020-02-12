Создание серии анимированных мульт историй

АнимацияЗакрыт13 заявок335 просмотров
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Приветствую!

Ищем художников-аниматоров, художников и просто аниматоров для создания серии анимированных мульт историй.

Средняя длина выпусков 5-6 минут, планируется увеличение до 10 минут выпуск.

Сценарии и подробные ТЗ с тайм кодами делает наш редактор.

Примеры роликов:

https://www.youtube.com/watch?v=zx00xkS6rVs

https://www.youtube.com/watch?v=V-CGJ2gzHFQ&t

https://www.youtube.com/watch?v=dDMZ8HoaHo4

https://www.youtube.com/watch?v=90cLSea92D8&t

Проводим отбор кандидатов.

Пожалуйста к ответу прикрепляйте свои работы с указанием сроков и цены за 1 минуту видео (5-6 минут), за 1 сцену (для художников) .

Проект обещает быть интересным (:

4 года назад
guest_15820234583786
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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