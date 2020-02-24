Создание видеоролика для мультимедийного шоу

Здравствуйте, Нужно сделать анимацию логотипа, чтобы ее вставлять в начало роликов в Youtube. Чтобы я сам в iMovie смог его вставить перед видео. Лого во вложении. Исходник лого есть в *.psd и *.ai Требования: - около 5 секунд - Формат - ...