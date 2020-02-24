Поменять флэш на что-нибудь более современное

АнимацияЗакрыт6 заявок1366 просмотров
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На этом сайте http://geomoskva.ru/

Сайт на вордпрессе.

Сверху флэш. Сейчас у многих уже нет этого флэша. 

Либо сделать что-то вместо флэша: gif, html5.

Либо сделать что-то в дополнение к флэшу чтоб везде корректно работало.

Недорогое. 

Предлагайте цены  и варианты.

4 года назад
nworm
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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