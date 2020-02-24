Поменять флэш на что-нибудь более современное

необходима оценка: Длина мультфильма Цена Вот Текст Много лет назад, когда человека, задолжавшего кому-либо деньги, могли бросить в долговую тюрьму, жил в Лондоне один купец, имевший несчастье задолжать большую сумму денег некоему ростовщику. Последний — старый и уродливый — ...
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Сверху флэш. Сейчас у многих уже нет этого флэша.
Либо сделать что-то вместо флэша: gif, html5.
Либо сделать что-то в дополнение к флэшу чтоб везде корректно работало.
Недорогое.
Предлагайте цены и варианты.
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