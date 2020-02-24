2d motion анимация для афиши мероприятия, концерта в instagram

Нужно сделать анимацию в глянцевом, но в тоже время и стильном формате для мероприятия вечеринки. Это должно быть не банально и на таком же уровне анимации как в референсах ниже:

https://www.instagram.com/p/B3P1fZxop66/

https://www.instagram.com/p/B3PzF3bIPEB/

https://www.instagram.com/p/B3PqxJCoXWM/

Пожалуйста сбросьте сразу несколько примеров похожих motion работ и цену.