Дизайн и анимация иконок в after effects

$35
АнимацияЗавершен4 заявки350 просмотров
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Нарисовать в after effects CC 2018 или выше иконки и создать их анимацию.

Нужно отрисовать 25 иконок в after effects. Наброски нарисованы на вложении Icons.  Рисовать в дизайне вложения Design. Наброски носят ознакомительный характер, перерисовывать 1 в 1 не нужно. Необходимо взять то, что изображено и нарисовать в приведенном стиле.

Анимировать в заданном стиле как у этого темплейта — https://videohive.net/item/modern-animated-icons-library/18796846

Срок сдачи — 18 марта иконки. 1 апреля анимация.

По всем вопросам пишите, буду готов ответить.

4 года назад
STM_KirillM
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Tarantat
Татьяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$35
10 дней
Заказывал дизайн иконок и анимацию их в after effects. Татьяна утвердила концепт, нарисовала чистовой дизайн и итоговую анимацию. В файлах идеальный порядок, поэтому разбираться в исходниках легко. Работа выполнена в срок, фрилансер был всегда на связи. Мои рекомендации.
Очень легко было работать, заказчик вежлив, знал чего хотел, четко ставил задачи . Однозначно рекомендую , все честно и адекватно .
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