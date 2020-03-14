Дизайн и анимация иконок в after effects

Нарисовать в after effects CC 2018 или выше иконки и создать их анимацию.

Нужно отрисовать 25 иконок в after effects. Наброски нарисованы на вложении Icons. Рисовать в дизайне вложения Design. Наброски носят ознакомительный характер, перерисовывать 1 в 1 не нужно. Необходимо взять то, что изображено и нарисовать в приведенном стиле.

Анимировать в заданном стиле как у этого темплейта — https://videohive.net/item/modern-animated-icons-library/18796846

Срок сдачи — 18 марта иконки. 1 апреля анимация.

По всем вопросам пишите, буду готов ответить.