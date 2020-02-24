Содать анимационный ролик на 45 секунд

На этом сайте http://geomoskva.ru/ Сайт на вордпрессе. Сверху флэш. Сейчас у многих уже нет этого флэша. Либо сделать что-то вместо флэша: gif, html5. Либо сделать что-то в дополнение к флэшу чтоб везде корректно работало. Недорогое. Предлагайте цены и варианты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна анимация на 45 секунд, трех танцующих людей
кадры будут прорисованы. Тоесть, я даю вам кадры, вы делаете видео
Должно получится на подобии вот этого:
https://www.youtube.com/watch?v=WwOTZmzIR6U&list=PLdhdiUWHGphxlzIv9u-lTM5mHxHCJ5l6a
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