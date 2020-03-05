Анимационный видеоролик до 13 секунд Срок до 6-9 марта

Нужно сделать анимацию в глянцевом, но в тоже время и стильном формате для мероприятия вечеринки. Это должно быть не банально и на таком же уровне анимации как в референсах ниже: [url=https://www.instagram.com/p/B3P1fZxop66/]https://www.instagram.com/p/B3P1fZxop66/ [/url][url=https://www.instagram.com/p/B3PzF3bIPEB/]https://www.instagram.com/p/B3PzF3bIPEB/[/url] [url=https://www.instagram.com/p/B3PqxJCoXWM/]https://www.instagram.com/p/B3PqxJCoXWM/ [/url] Пожалуйста сбросьте сразу несколько примеров похожих ...