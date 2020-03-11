Анимационный ролик (флеш) срок выполение до 12 марта

На сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fvintage.agency%2F]vintage.agency/[/url] есть анимация в (canvas) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fclip2net.com%2Fs%2F469LZQ6]clip2net.com/s/469LZQ6[/url] Для него заданы такие координаты, что он похож на "сосиску" Нам нужно сделать такой же эффект (движущиеся треугольники связанные линиями) но в абстрактной форме экскаватора Примерную форму экскаватора, прикрепляю