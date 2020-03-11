Анимационный ролик (флеш) срок выполение до 12 марта

$24
АнимацияЗавершен1 заявка264 просмотра
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Добрый день!

Необходимо подготовить Флеш ролик(Анимационный) сделанный из слайдов

Пример готового ролика в прикрепленных файлах.

Тех. задание

В одном формате 1080*1080

Шрифт Ротонда

Использовать в фоне фиолетовый цвет как в логотипе

Ролик до 13 секунд

Вместо тучек сделать другую плашку

Макеты по ссылке!!! 

https://fex.net/ru/s/rmkev6v 

1.слайд

фон фиолетовый

ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН (текст) 1секунда

2.слайд

фон

Чудо Острів розвиваймо майбутнє разом (логотип) 2секунды

3.слайд

вставить картинку карты и наложить текст 3 секунды

ЦУМ Чернігів 2 поверх

4. слайд картинка №1 на нем написать ( Іграшки ) 1,5секунда

5. слайд картинка №2 на нем написать ( Транспорт) 1,5секунда

6. слайд картинка №3 на нем написать ( Одяг)  1,5секунда

7.слайд

фон фиолетовый

Чудо остров розвиваймо майбутнє разом( логотип) 3секунды

ЦУМ Чернігів 2 поверх

Спасибо!

4 года назад
guest_15833149982452
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Konova_Valentina
35 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$24
5 дней
Быстро в срок, красиво )
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