Анимационный ролик (флеш) срок выполение до 12 марта

На сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fvintage.agency%2F]vintage.agency/[/url] есть анимация в (canvas) [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fclip2net.com%2Fs%2F469LZQ6]clip2net.com/s/469LZQ6[/url] Для него заданы такие координаты, что он похож на "сосиску" Нам нужно сделать такой же эффект (движущиеся треугольники связанные линиями) но в абстрактной форме экскаватора Примерную форму экскаватора, прикрепляю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо подготовить Флеш ролик(Анимационный) сделанный из слайдов
Пример готового ролика в прикрепленных файлах.
Тех. задание
В одном формате 1080*1080
Шрифт Ротонда
Использовать в фоне фиолетовый цвет как в логотипе
Ролик до 13 секунд
Вместо тучек сделать другую плашку
Макеты по ссылке!!!
1.слайд
фон фиолетовый
ДИТЯЧИЙ МАГАЗИН (текст) 1секунда
2.слайд
фон
Чудо Острів розвиваймо майбутнє разом (логотип) 2секунды
3.слайд
вставить картинку карты и наложить текст 3 секунды
ЦУМ Чернігів 2 поверх
4. слайд картинка №1 на нем написать ( Іграшки ) 1,5секунда
5. слайд картинка №2 на нем написать ( Транспорт) 1,5секунда
6. слайд картинка №3 на нем написать ( Одяг) 1,5секунда
7.слайд
фон фиолетовый
Чудо остров розвиваймо майбутнє разом( логотип) 3секунды
ЦУМ Чернігів 2 поверх
Спасибо!
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