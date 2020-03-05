Необходимо сделать Canvas анимацию

На сайте vintage.agency/ есть анимация в (canvas) clip2net.com/s/469LZQ6

Для него заданы такие координаты, что он похож на "сосиску"

Нам нужно сделать такой же эффект (движущиеся треугольники связанные линиями) но в абстрактной форме экскаватора

Примерную форму экскаватора, прикрепляю