Нужен короткий рекламный ролик для сайта аукциона

Есть аккаунт в Инста. Идея - лонгриды и тексты в литературном стиле. Я хочу, чтобы под каждый текст была определённа визуальная часть. Я представляю абстракцию в стиле минимализм, с цветами, подобранными мной, возможно, с идеей, ...
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Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы
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