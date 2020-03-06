Нужен короткий рекламный ролик для сайта аукциона

АнимацияЗакрыт11 заявок514 просмотров
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Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы

Название сайта www.getsale.net

Ниже есть примерный текст, который должен быть использован в ролике - или голосом, или в виде текста в самом ролике. 

Предлагаем вашему вниманию услугу, с помощью которой выбыстро, легко и удобно будете продавать или покупать, новый или подержанный

товар в нашем интернет аукционе. Практически у каждого из нас лежат дома, в подвале, вгараже или на даче ненужные, но, возможно, дорогие вещи, которые вы могли бы

продать по наиболее выгодной для вас цене. Или наоборот – у вас представится

возможность купить антикварную или просто вышедшую из обихода вещь, о которой

вы давно мечтали и её не хватало в вашей коллекции. Вы сможете это сделать с

помощью нашего интернет-аукциона. Также на нашем сайте вы сможете просто и легко выставить ваштовар на продажу. Для этого мы вам предоставляем возможность создать свой собственный магазин на нашем сайте и продавать товар по

всему миру. И все этл продубливорать на Англиском ,ждем предложений

Оплата 60$ 

4 года назад
guest_15835754317136
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$70
23 дня
WMZ
#1
Анимация
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