Нужен короткий рекламный ролик для сайта аукциона

Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы

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