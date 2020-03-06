Нужно сделать 3Д анимацию

Добрый день ! Нужен ролик с какой то прикольной анимацией ! который примерно займет минуту полторы Название сайта www.getsale.net Ниже есть примерный текст, который должен быть использован в ролике - или голосом, или в виде текста в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя для создания 3Д анимации на сайте https://asiacentr.com.ua/ Нужно добавить анимацию на развёртывании блоков запчастей, добавить 3Д картинки автомобилей, а так же сделать более динамичную главную страницу, креативные идеи будут только приветствоваться. Ваше портфолио обьязательно!
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