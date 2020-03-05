Анимация для свадьбы

Здравствуйте Виктор, мой заказ не совсем типичный и вы наверное такого никогда не делали) Я собираюсь на свадьбу к подруге и там нужно говорить тост, но я не люблю говорить на публике поэтому решила что я хочу сделать анимационный тост. Вы могли бы сделать анимацию к тому что я буду говорить и потом вставить в видео мои слова? И получится ли у вас сделать персонажей в видео похожими на нас?