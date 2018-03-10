Рисованное видео Doodl "Спасательный жилет"

Для создания этого видеоролика понадобилось:-написание сценария;-текст для диктора в стихах;-выбор подходящего диктора и озвучивание;-создание видеоряда;-добавление соответствующей музыки и эффектов.Заполните, пожалуйста, небольшую анкету для просчёта стоимости вашего видеоролика: https://goo.gl/forms/ezN5NHXFfUzM4S1w1ЗАДАЙТЕ МНЕ ВОПРОСЫ: skype: Lesya1718 e-mail [email protected]+38 099 659 1854 Viber/WatsApp/Телеграмм