Рисованное видео Doodl "Спасательный жилет"

Добавлена
6 лет назад
345 просмотров
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Для создания этого видеоролика понадобилось:-написание сценария;-текст для диктора в стихах;-выбор подходящего диктора и озвучивание;-создание видеоряда;-добавление соответствующей музыки и эффектов.Заполните, пожалуйста, небольшую анкету для просчёта стоимости вашего видеоролика: https://goo.gl/forms/ezN5NHXFfUzM4S1w1ЗАДАЙТЕ МНЕ ВОПРОСЫ: skype:  Lesya1718 e-mail  [email protected]+38 099 659 1854 Viber/WatsApp/Телеграмм