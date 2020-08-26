cit_utc

Дмитрий Карташов cit_utc

 
50 летУкраина/Чернигов
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Просто программист

Базы данных: Informix, MySQL, Oracle, PostgreSQL

Языки программирования: Perl, Asm(x86), C/C++, HTML/CSS, JavaScript, Java (J2SE, J2ME, JavaFX), Python

Знание Linux/Unix на уровне администратора.

JavascriptPythonMySQLOraclePostgreSQLHTMLCSSLinuxPerl
Разработка игр
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#217
Системное программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#300
Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#339
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#360
Прикладное ПО
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#453
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2763
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