Просто программист
Базы данных: Informix, MySQL, Oracle, PostgreSQL
Языки программирования: Perl, Asm(x86), C/C++, HTML/CSS, JavaScript, Java (J2SE, J2ME, JavaFX), Python
Знание Linux/Unix на уровне администратора.
Портфолио
- Игра ТетраПад на "Конкурс Тру Хардкора" GameDev.ru207 просмотров
- Да будет свет! (для конкурса платформеров'2011)205 просмотров
Разработка игр
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Системное программирование
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Базы данных
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Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Веб-программирование
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