Фрилансеры: маркетологи

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Без профессионального маркетолога в бизнесе никуда. Именно этот специалист отвечает за самое главное - продвижение товаров или услуг компании. И делает он это при помощи грамотного анализа рынка и целевой аудитории, а также разработки эффективной маркетинговой стратегии.

Найти такого рода специалиста очень просто, и сделать это можно на бирже фриланса Weblancer. Да, современные профессионалы в области маркетинга предпочитают трудиться удаленно. Впрочем, работодателям это только на руку, ведь штатный сотрудник обходится гораздо дороже. К тому же маркетолог фрилансер выполнит работу не менее качественно и гораздо оперативнее, ведь его ожидают другие проекты.

Маркетолог фрилансер: навыки, обязанности

Если вы владеете бизнесом, большим или маленьким, услуги интернет-маркетолога фрилансера вам точно необходимы. Он поможет решить такие задачи, как:

  • Анализ рынка сбыта и поиск целевой аудитории
  • Мониторинг конкурентов и создание лучшего УТП
  • Построение эффективной системы продаж
  • Презентация компания через выставки, семинары
  • Формирование отчета о проделанной работе

Все вышеперечисленные действия направлены на достижение одной единой цели - увеличение прибыли компании. Поэтому найти маркетолога фрилансера с высоким уровнем профессионализма - это почти джек-пот для любого бизнеса. Такой специалист должен:

  • знать, что такое маркетинг;
  • уметь анализировать рынок;
  • знать правила построения стратегии;
  • делать прогнозы через цифры;
  • оценивать результаты проведенной кампании.

Для людей этой профессии важно иметь такие качества, как внимательность, многозадачность, креативность и активность. Полезным будет знание английского языка, ведь большинство специализированной литературы по теме маркетинга имеет иностранные источники.

Как нанять надежного специалиста по маркетингу?

Если вам нужен интернет-маркетолог фрилансер, ищите его в каталоге специалистов нашей биржи. В одноименном разделе вы найдете десятки достойных исполнителей, который профессионально выполнят поставленные задачи.

Чтобы окончательно определиться с выбором удаленного сотрудника, познакомьтесь с его страницей на сервисе. Информация, размещенная там, поможет понять, подходит ли вам этот специалист или нет. В частности, там вы можете найти его резюме, портфолио работ и отзывы заказчиков. Также в профиле исполнителя указана стоимость его услуг, что поможет сопоставить ее с вашим бюджетом на проект.

Самое главное - вы сможете заключить сотрудничество с маркетологом не только из Украины, а и с других стран мира. В этом тоже своеобразная прелесть фриланса. Обязательно оцените ее.

Частые вопросы о маркетологах

Как найти работу по маркетинговому анализу?

Заказы на фриланс для маркетологов есть в категории Маркетинговый анализ.

Как выбрать маркетолога на фрилансе?
Где найти фрилансера по неймингу и слоганам?

Выбирайте лучших специалистов по неймингу на Веблансере.

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Ришат Х. 
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Выполню маркетинговый анализ сайтов конкурентов. Опираясь, на сервисы, которыми пользуются профессиональные маркетологи, соберем основные статистичес

  • Сертификат Интернет-Маркетолога
  • Анализ конкурентов
Мария С.
Мария С. 
37 лет, Украина
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Была онлайн 3 года назад
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$3 / час
от $100
19

Выполняю полный анализ сайта (Технический, Внешний, Юзабилити и Внутренний аудит). Результаты СЕО анализа сайта предоставляю вместе с рекомендациями.

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$4 / час
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Сделаю аудит Рекламного кабинета Google, благодаря чему у Вас увеличится прибыль. Так же настрою цели в аналитике

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