Фрилансеры: маркетологи
Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!
Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно, а предложения поступят уже через несколько минут.
Без профессионального маркетолога в бизнесе никуда. Именно этот специалист отвечает за самое главное - продвижение товаров или услуг компании. И делает он это при помощи грамотного анализа рынка и целевой аудитории, а также разработки эффективной маркетинговой стратегии.
Найти такого рода специалиста очень просто, и сделать это можно на бирже фриланса Weblancer. Да, современные профессионалы в области маркетинга предпочитают трудиться удаленно. Впрочем, работодателям это только на руку, ведь штатный сотрудник обходится гораздо дороже. К тому же маркетолог фрилансер выполнит работу не менее качественно и гораздо оперативнее, ведь его ожидают другие проекты.
Маркетолог фрилансер: навыки, обязанности
Если вы владеете бизнесом, большим или маленьким, услуги интернет-маркетолога фрилансера вам точно необходимы. Он поможет решить такие задачи, как:
- Анализ рынка сбыта и поиск целевой аудитории
- Мониторинг конкурентов и создание лучшего УТП
- Построение эффективной системы продаж
- Презентация компания через выставки, семинары
- Формирование отчета о проделанной работе
Все вышеперечисленные действия направлены на достижение одной единой цели - увеличение прибыли компании. Поэтому найти маркетолога фрилансера с высоким уровнем профессионализма - это почти джек-пот для любого бизнеса. Такой специалист должен:
- знать, что такое маркетинг;
- уметь анализировать рынок;
- знать правила построения стратегии;
- делать прогнозы через цифры;
- оценивать результаты проведенной кампании.
Для людей этой профессии важно иметь такие качества, как внимательность, многозадачность, креативность и активность. Полезным будет знание английского языка, ведь большинство специализированной литературы по теме маркетинга имеет иностранные источники.
Как нанять надежного специалиста по маркетингу?
Если вам нужен интернет-маркетолог фрилансер, ищите его в каталоге специалистов нашей биржи. В одноименном разделе вы найдете десятки достойных исполнителей, который профессионально выполнят поставленные задачи.
Чтобы окончательно определиться с выбором удаленного сотрудника, познакомьтесь с его страницей на сервисе. Информация, размещенная там, поможет понять, подходит ли вам этот специалист или нет. В частности, там вы можете найти его резюме, портфолио работ и отзывы заказчиков. Также в профиле исполнителя указана стоимость его услуг, что поможет сопоставить ее с вашим бюджетом на проект.
Самое главное - вы сможете заключить сотрудничество с маркетологом не только из Украины, а и с других стран мира. В этом тоже своеобразная прелесть фриланса. Обязательно оцените ее.
Частые вопросы о маркетологах
Заказы на фриланс для маркетологов есть в категории Маркетинговый анализ.
Выбирайте лучших специалистов по неймингу на Веблансере.
Люблю маркетинг. В нём сила!
Глубокое погружение в нишу
Исследование товарных ниш и поиск перспективных товаров для продажи на Amazon.com (рынок США). Уникальное программное обеспечение, системный подход
Анализ сайта. Анализ конкурентов
Чётко. по модели CANVA
Разработка профессиональной стратегии продвижения в интернете от Ведущего партнера Google и бизнес-партнера Facebook.
Целевые заявки (лиды) для агентств недвижимости, юридических и бухгалтерских компаний. Реклама в Google, Яндекс, Baidu.
Выполняю качественный анализ и поск нужной информации
SEO-продвижение сайтов. Контент план. Стратегия продвижения. Аудит сайта. Составление ТЗ по аудиту.
Осваиваю продвижение инстаграм. Буду рада сотрудничеству.
Предпочитаю делать выжимки из книг
Маркетолог со стажем
Разберемся, что мешает продавать больше, что будет эффективно для Вас и “как”, а главное “зачем” это применять. Составлю рекомендационный лист.
Все зависит от запроса и ваших целей
Полный аудит внешней внутренней среды
+
Выполню маркетинговый анализ сайтов конкурентов. Опираясь, на сервисы, которыми пользуются профессиональные маркетологи, соберем основные статистичес
Выполняю полный анализ сайта (Технический, Внешний, Юзабилити и Внутренний аудит). Результаты СЕО анализа сайта предоставляю вместе с рекомендациями.
Сделаю аудит Рекламного кабинета Google, благодаря чему у Вас увеличится прибыль. Так же настрою цели в аналитике