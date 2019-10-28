Без профессионального маркетолога в бизнесе никуда. Именно этот специалист отвечает за самое главное - продвижение товаров или услуг компании. И делает он это при помощи грамотного анализа рынка и целевой аудитории, а также разработки эффективной маркетинговой стратегии.

Найти такого рода специалиста очень просто, и сделать это можно на бирже фриланса Weblancer. Да, современные профессионалы в области маркетинга предпочитают трудиться удаленно. Впрочем, работодателям это только на руку, ведь штатный сотрудник обходится гораздо дороже. К тому же маркетолог фрилансер выполнит работу не менее качественно и гораздо оперативнее, ведь его ожидают другие проекты.

Маркетолог фрилансер: навыки, обязанности

Если вы владеете бизнесом, большим или маленьким, услуги интернет-маркетолога фрилансера вам точно необходимы. Он поможет решить такие задачи, как:

Анализ рынка сбыта и поиск целевой аудитории

Мониторинг конкурентов и создание лучшего УТП

Построение эффективной системы продаж

Презентация компания через выставки, семинары

Формирование отчета о проделанной работе

Все вышеперечисленные действия направлены на достижение одной единой цели - увеличение прибыли компании. Поэтому найти маркетолога фрилансера с высоким уровнем профессионализма - это почти джек-пот для любого бизнеса. Такой специалист должен:

знать, что такое маркетинг;

уметь анализировать рынок;

знать правила построения стратегии;

делать прогнозы через цифры;

оценивать результаты проведенной кампании.

Для людей этой профессии важно иметь такие качества, как внимательность, многозадачность, креативность и активность. Полезным будет знание английского языка, ведь большинство специализированной литературы по теме маркетинга имеет иностранные источники.

Как нанять надежного специалиста по маркетингу?

Если вам нужен интернет-маркетолог фрилансер, ищите его в каталоге специалистов нашей биржи. В одноименном разделе вы найдете десятки достойных исполнителей, который профессионально выполнят поставленные задачи.

Чтобы окончательно определиться с выбором удаленного сотрудника, познакомьтесь с его страницей на сервисе. Информация, размещенная там, поможет понять, подходит ли вам этот специалист или нет. В частности, там вы можете найти его резюме, портфолио работ и отзывы заказчиков. Также в профиле исполнителя указана стоимость его услуг, что поможет сопоставить ее с вашим бюджетом на проект.

Самое главное - вы сможете заключить сотрудничество с маркетологом не только из Украины, а и с других стран мира. В этом тоже своеобразная прелесть фриланса. Обязательно оцените ее.