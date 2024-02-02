SWOT анализ и анализ сайтов конкурентов.

Выполню маркетинговый анализ сайтов конкурентов.

Опираясь, на сервисы, которыми пользуются профессиональные маркетологи, соберем основные статистические данные по сайтам конкурентов (5-8 сайтов), проанализируем сайты по важным параметрам, определим сильные и слабые стороны каждого сайта.

Основные разделы анализа:

1. Дескриптор

2. Кол-во посещений

3. Источники трафика

4. География трафика (по странам)

5. Эталонные показатели

6. Лидеры и аутсайдеры

7. Сильные и слабые стороны (SWOT анализ)

Маркетинговый анализ остается одним из главных инструментов продвижения сайта. Он позволяет увидеть самые результативные стратегии, методы и инструменты привлечения клиентов, используемые лидерами вашего сегмента. Грамотная интерпретация позволяет определить точки роста для своего проекта.