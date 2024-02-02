Выполню маркетинговый анализ сайтов конкурентов.
Опираясь, на сервисы, которыми пользуются профессиональные маркетологи, соберем основные статистические данные по сайтам конкурентов (5-8 сайтов), проанализируем сайты по важным параметрам, определим сильные и слабые стороны каждого сайта.
Основные разделы анализа:
1. Дескриптор
2. Кол-во посещений
3. Источники трафика
4. География трафика (по странам)
5. Эталонные показатели
6. Лидеры и аутсайдеры
7. Сильные и слабые стороны (SWOT анализ)
Маркетинговый анализ остается одним из главных инструментов продвижения сайта. Он позволяет увидеть самые результативные стратегии, методы и инструменты привлечения клиентов, используемые лидерами вашего сегмента. Грамотная интерпретация позволяет определить точки роста для своего проекта.
Портфолио
- Анализ конкурентов2 просмотра
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