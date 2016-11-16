Фрилансеры: мастера по монтажу звука (аудиомонтажеры)
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Частые вопросы о аудиомонтажерах
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Пакетная обработка аудио файлов, обработка звука
Монтаж подкастов, аудиокниг, профессиональная чистка звука.
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Любые действия с аудио фалом.
Выполняю проэкты с аудиомонтажом
АУДИОМОНТАЖ
Реставрация звука, удаление шумов, щелчков,разного ненужного шума, гула, треска и тд
Создание музыки,рекламы,аранжировок
Создание оригинальных треков для видео рекламы: ***
Фотореалистичная 3D визуализация любых проектов, 3D моделирование
Звукорежиссер, аудиомонтаж, звукозапись, озвучивание фильмов, шумовые эффекты
Склейка, обработка, удаление шума.
да
Начиная обработкой и заканчивая финальным мастерингом.
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Озвучить, склеить, подложить - что угодно
не профессиональное оборудовение, поєтому и дешево