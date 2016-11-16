Фрилансеры: мастера по монтажу звука (аудиомонтажеры)

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Когда требуется профессиональная обработка аудиозаписи, без помощи мастера в данной области не обойтись. И чтобы быстро найти специалиста по монтажу аудио-шумов и других звуков (музыки, речи и так далее), работающего удаленно, стоит воспользоваться услугами биржи фриланса Weblaсer.net, опубликовав на портале соответствующую вакансию. На Веблансере есть мастера-фрилансеры монтажа звука (аудиомонтажа) различного уровня квалификации, что позволяет с легкостью подобрать исполнителя для работы над проектом любой сложности. Безопасность сделки и выгодные цены гарантируются.

Частые вопросы о аудиомонтажерах

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Александр Ц.
37 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 50 минут назад
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$5 / час
от $5
1

пишите

Лучший фрилансер
— Лучший разработчик презентаций ноября '23
Лучший фрилансер
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Ирина В.
Ирина В. 
37 лет, Молдова
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $10
2

Пакетная обработка аудио файлов, обработка звука

  • E-learning
Сергей Васильев
41 год, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$4 / час
от $3
3

Монтаж подкастов, аудиокниг, профессиональная чистка звука.

  • Очистка звука от шумов
Роман Романюк
36 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
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$5 / час
от $5
4

Пишите!

Сергей Тетенко
64 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$5 / час
от $5
5

Любые действия с аудио фалом.

Анна В.
Анна В. 
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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$5 / час
от $5
6

Выполняю проэкты с аудиомонтажом

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Владислав П.
Владислав П. 
23 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$5 / час
от $5
7

АУДИОМОНТАЖ

adobe photoshop
Евгений К.
53 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$5 / час
от $5
8

Реставрация звука, удаление шумов, щелчков,разного ненужного шума, гула, треска и тд

Александр В.
35 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$20 / час
от $20
9

Создание музыки,рекламы,аранжировок

Александр П.
39 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
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от $10
10

Создание оригинальных треков для видео рекламы: ***

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Роман Б.
Роман Б. 
29 лет, Беларусь
9 лет в сервисе
Был онлайн 10 месяцев назад
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$10 / час
от $10
11

Фотореалистичная 3D визуализация любых проектов, 3D моделирование

сделать 3d модель
Сергей Г.
60 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$5 / час
12

Звукорежиссер, аудиомонтаж, звукозапись, озвучивание фильмов, шумовые эффекты

  • Пример синхронных шумов
  • Пример озвученного фрагмента
Богдан Р.
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$5 / час
от $5
13

Склейка, обработка, удаление шума.

Владислав Б.
22 года, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 5 дней назад
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$7 / час
от $5
14

да

Артем Заец
33 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 4 года назад
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$10 / час
от $25
15

Начиная обработкой и заканчивая финальным мастерингом.

Вадим М.
Вадим М. 
30 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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от $5
16

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Оксана Г.
Оксана Г. 
40 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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от $5
17

Озвучить, склеить, подложить - что угодно

Андрей Г.
28 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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от $10
18
Александр Горох
44 года, Беларусь
10 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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от $10
19
Владимир Я.
29 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
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$0.2 / час
20

не профессиональное оборудовение, поєтому и дешево

  • Аудиомонтаж
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