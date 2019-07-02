Фрилансеры: дизайнеры интерьеров и экстерьеров

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Обустройство дома можно поделить на множество этапов. И среди них разработка дизайна проекта квартир, дома, кухни является наиболее важным. Именно проектирование дизайна интерьера комнаты, дома предопределит то, как будет выглядеть ваше «семейное гнездо». Однако процесс этот трудоемкий, т.к. дизайнеру следует буквально «угадать», как именно вы представляете себе уютное жилище.

Услуги частного дизайнера интерьера предлагаются на множестве сайтов. Но ведь хочется выбрать из нескольких предложений. И здесь вам на помощь придет проект Weblancer. На страницах нашего портала уже зарегистрированы сотни специалистов, предлагающих современный дизайн интерьера. Вы можете выбрать профессионала любого уровня, просмотреть его портфолио, и сравнить цены, которые мастера требуют за работу. Чтобы заказать современный дизайн интерьера, достаточно создать собственный проект. В течении нескольких часов к вам уже поступят десятки предложений, и вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Частые вопросы о дизайнерах интерьера и экстерьера

Как найти работу по интерьерам и экстерьерам?

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Анастасия Р.
26 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 23 часа назад
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$50 / час
от $1
1
13 баллов

Привет! Я специалист по Дизайну и Архитектуре , стремящийся наилучшим образом удовлетворить ваши потребности.

  • ЧАСТЬ ПРОЕКТА, санузел, Дизайн интерьера
  • Дизайн интерьера, БОЛЬШАЯ КОМНАТА, часть проекта
  • Офисное помещение, часть альбома
Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$20 / час
от $10
2

Архитектура, Дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи

  • Дизайн комнаты со стеклянно дверью
  • 3D design and visualization (Exterior\Interior)
  • Визуализация сауны 3D v2.0
  • Визуализация сауны в 3D
сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Константин Кирилюк
57 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$15 / час
от $300
3

  • Текущие работы по архитектуре домов
  • Проект Виллы в Баку
Петро К.
Петро К. 
43 года, Украина
8 месяцев в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $200
4
3 балла

3d Визуализация интерьеров и экстерьеров.

  • Дизайн и визуализация интерьеров.
  • Визуализация экстерьеров.
Елена Щ.
39 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$15 / час
от $50
5
3 балла
  • Кухня - гостиная. Коллаж
  • Коллаж. Гостиная
  • Проект квартиры | Кухня-гостиная
  • Проект квартиры | Детская
  • Проект квартиры | Санузел
Заур А.
Заур А. 
39 лет, Азербайджан
2 года в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$20 / час
от $350
6
2 балла

Дизайн интерьеров, экстерьеров и ландшафтный дизайн. Рабоа в разных дизайнерских стилях. От классики до модерна и лофта

  • Boyroom
  • Spalnya1
Егор К.
Егор К. 
27 лет, Беларусь
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$30 / час
от $100
7
1 балл

Визуализация

  • 11:00 noon*
  • cpb_home_043
  • bw
  • pantone
  • living room_31
autocad
Инна Павиченко
41 год, Украина
16 лет в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $50
8

Жилые и коммерческие интерьеры, кафе, рестораны, и т.д.

  • Эскизный проект семейного магазина с жилым этажом
  • Эскизный проект усадьбы
  • Оформление фасада здания
  • Дизайн 1к квартиры, минимализм
  • Дизайн 1к квартиры
3ds max
Роман М.
Роман М. 
17 лет, Украина
7 месяцев в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$4 / час
от $20
9

Создание 3Д визуализации вашей схемы интерьера и экстерьера мечты. Подразумеваю выполнение работы среднего и большого масштаба, такие как помещения, к

Ксения К.
Ксения К. 
37 лет, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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от $20
10
  • Иллюстрация
  • Визуализация экстерьера
  • Визуализация архитектуры
  • Визуализация ванны для каталога
  • визуализация коттеджа без окружения
Максим Г.
31 год, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$5 / час
от $50
11

Дизайн и визуализация помещений жилого и коммерческого назначения

  • Студия в неоклассическом стиле.
  • 3D-планы
  • Дизайн бутика ювелирных изделий
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Иван Зашлюк
Иван Зашлюк 
54 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$1 / час
от $1
12

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Сергей Р.
37 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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от $35
13

Интерьеры/Экстерьеры

  • Офис
  • Офис
  • Офис
  • Коттедж
  • Дизайн и визуализация
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Дизайн интерьера, дизайн экстерьера, 3д-визуализация

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Проектирование жилых и общественных зданий, интерьеры, 3D моделирование, технология.

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Разработка интерьеров и экстерьеров

  • Кухня
  • Спальня
  • Спальня
  • Гостиная
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Олег Г.
Олег Г. 
36 лет, Украина
10 лет в сервисе
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Интерьеры, экстерьеры. Моделирование и визуализация

  • Визуализация ЖК
  • Садовый домик
  • 3d планы квартир
  • 3d планы квартир
  • Дизайн фасада пивной
Анна Гончарова
35 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$4 / час
от $4
18

Дизайн интерьера, экстерьера. 3д визуализация - от 4$/м.кв

  • Визуализация интерьера по ТЗ
  • Визуализация интерьера по ТЗ
  • Визуализация интерьера по ТЗ
  • Спальня в современном стиле
  • Детская для мальчика
Никита Т.
Никита Т. 
30 лет, Грузия
6 лет в сервисе
Был онлайн 8 месяцев назад
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$4 / час
от $20
19

Визуализация интерьеров и экстерьеров, предметная визуализация. Опыт работы как с фирмами, так и с частными лицами

  • Банк ВТБ
  • Kenter
  • Дизайн кухни Лофт
  • Визуализация корпусной мебели
  • Kidsroom
Ольга Д.
Ольга Д. 
36 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$20 / час
от $50
20

Дизайн интерьеров

  • Коллаж гостиной
  • Санузел
  • Кухня-гостиная
  • Кабинет
  • Спальня
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