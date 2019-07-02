Фрилансеры: дизайнеры интерьеров и экстерьеров
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Частые вопросы о дизайнерах интерьера и экстерьера
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Привет! Я специалист по Дизайну и Архитектуре , стремящийся наилучшим образом удовлетворить ваши потребности.
Архитектура, Дизайн, 3D моделирование, Визуализация, Чертежи
3d Визуализация интерьеров и экстерьеров.
Дизайн интерьеров, экстерьеров и ландшафтный дизайн. Рабоа в разных дизайнерских стилях. От классики до модерна и лофта
Визуализация
Жилые и коммерческие интерьеры, кафе, рестораны, и т.д.
Создание 3Д визуализации вашей схемы интерьера и экстерьера мечты. Подразумеваю выполнение работы среднего и большого масштаба, такие как помещения, к
Дизайн и визуализация помещений жилого и коммерческого назначения
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Интерьеры/Экстерьеры
Дизайн интерьера, дизайн экстерьера, 3д-визуализация
Проектирование жилых и общественных зданий, интерьеры, 3D моделирование, технология.
Разработка интерьеров и экстерьеров
Интерьеры, экстерьеры. Моделирование и визуализация
Дизайн интерьера, экстерьера. 3д визуализация - от 4$/м.кв
Визуализация интерьеров и экстерьеров, предметная визуализация. Опыт работы как с фирмами, так и с частными лицами