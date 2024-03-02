nadyakovalenko95

Надежда nadyakovalenko95

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Активный и ответственный дизайнер, со свежим взглядом и интересными идеями. Всегда доведу работу до конца и неважно сколько потребуется времени

https://www.instagram.com/volk_graphicdesigner/ тут можно посмотреть мои работы. Всегда работаю аккуратно, четко и усердно, ответственно отношусь к работе и заказчику, всегда на связи для внесения правок в процессе работы. Довожу работу до конца и доп дизайны и правки оплату не беру, если договорились значит сделаю работу за эти деньги и не важно сколько дизайнов я сделаю, главное чтобы вы были довольны (конечно без фанатизма не более 10 дизайнов).

#61Создание логотипов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#623
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Логотипы и Знаки

Отзывы заказчиков

guest_1699859674510
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Придумать/разработать логотип компании
Создание логотипов
все понравилось спасибо
Отличный заказчик, сделали все быстро, присушивался к моему мнению, приятно было поработать.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
#36
Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $15от 1 дня
#263
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
#722
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
от $25от 2 дней
#1020