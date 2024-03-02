Активный и ответственный дизайнер, со свежим взглядом и интересными идеями. Всегда доведу работу до конца и неважно сколько потребуется времени

https://www.instagram.com/volk_graphicdesigner/ тут можно посмотреть мои работы. Всегда работаю аккуратно, четко и усердно, ответственно отношусь к работе и заказчику, всегда на связи для внесения правок в процессе работы. Довожу работу до конца и доп дизайны и правки оплату не беру, если договорились значит сделаю работу за эти деньги и не важно сколько дизайнов я сделаю, главное чтобы вы были довольны (конечно без фанатизма не более 10 дизайнов).