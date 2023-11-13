Нужно аватарку для клана 184х184 Нужно 10 разных цветов и один главный выделяющий Выберите на свой вкус фон, но самое главное чтобы было название клана написано AK-17 Цвета ...
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придумать/разработать логотип компании занимающейся ремонтом бытовой техники
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