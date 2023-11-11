Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок52 просмотра
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Нужно нарисовать красивый и современный логотип, со смыслом и идеей для пищевой продукции. Присылайте пожалуйста ссылку на работы свои и стоимость (вилку) разработки.

месяц назад
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад