Нарисовать логотип для компьютерного клуба.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок43 просмотра
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Придумать логотип для компьютерного клуба под названием "Prime"

Цвет в клубе будет фиолетовый так же и лого сделать в таких я думаю цветах. Этот логотип пойдёт на вывеску! Стиль вижу брутальный!

месяц назад
Ambrazura
Николаев 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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