Н.Тарасов делал 3d визуализацию фасадов с привязкой к участку и планы этажей. Работает быстро, в т.ч. в позднее вечернее и, судя по всему, ночное время. Выдает качественный материал. Остался доволен. Обязательно вернусь с новым заказом.