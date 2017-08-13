10 лет опыта в сфере 3D визуализации
Skype/Viber/WatsApp/Telegram
+375-25-530-04-94
Архитектурная анимация в Unreal Engine
Работы:
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Интерьеры и Экстерьеры
Портфолио
- Аквапарк310 просмотров
- Office418 просмотров
- Дизайн кухни Лофт1016 просмотров
- Многоквартирный жилой дом677 просмотров
- Визуализация корпусной мебели409 просмотров
- Bathroom405 просмотров
- Restobar385 просмотров
- Livingroom602 просмотра
- Interior650 просмотров
- Интерьер спальни969 просмотров
- Визуализация дуплекса461 просмотр
- Building218 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Никита справился с работой на отлично, точно и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотная постановка вопросов. Рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Хороший бизнес! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рекомендую!
$40
10 баллов
6 лет назад
Все сделано отлично и в срок! Рекомендую.
Ответный отзыв
Все четко, по делу и во время! Рекомендую!
$40
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в срок и согласно ТЗ. Рекомендую и сам буду дальше пользоваться услугами Никиты. Спасибо за работу!!!
Ответный отзыв
Дмитрий выдал четкое ТЗ, действовал строго по оговоренным условиям. Рекомендую!
$30
10 баллов
6 лет назад
Н.Тарасов делал 3d визуализацию фасадов с привязкой к участку и планы этажей. Работает быстро, в т.ч. в позднее вечернее и, судя по всему, ночное время. Выдает качественный материал. Остался доволен. Обязательно вернусь с новым заказом.
Ответный отзыв
Дмитрий зарекомендовал себя как добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Интерьеры и Экстерьеры
5 отзывов
$4/час
от $20
#20
3D-графика
2 отзыва
$4/час
#68
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#208