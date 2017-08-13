Nick_Tarasov

Никита Nick_Tarasov

 
30 летГрузия/Тбилиси
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
10 лет опыта в сфере 3D визуализации

Skype/Viber/WatsApp/Telegram

+375-25-530-04-94

vk.com/NickTarasov

[email protected]

Архитектурная анимация в Unreal Engine

Работы:

https://www.behance.net/NickTarasov

Unreal Engine
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Интерьеры и Экстерьеры
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Отзывы заказчиков
guest_15171414874053
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Визуализация гостиной
Никита справился с работой на отлично, точно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик, грамотная постановка вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
BudSmart
Сержио 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
$15
10 баллов
6 лет назад
3d иллюстрации для сайта
Хороший бизнес! Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
vitalz
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Требуется сделать в 3Д максе модель здания, без виза и текстур!
Все сделано отлично и в срок! Рекомендую.
Все четко, по делу и во время! Рекомендую!
Ответный отзыв
dmbeard
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Чертеж 2х этажного дома 200м.кв. в Revit2017
Работа выполнена в срок и согласно ТЗ. Рекомендую и сам буду дальше пользоваться услугами Никиты. Спасибо за работу!!!
Дмитрий выдал четкое ТЗ, действовал строго по оговоренным условиям. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15016088697282
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Требуется нарисовать 3d фасад
Н.Тарасов делал 3d визуализацию фасадов с привязкой к участку и планы этажей. Работает быстро, в т.ч. в позднее вечернее и, судя по всему, ночное время. Выдает качественный материал. Остался доволен. Обязательно вернусь с новым заказом.
Дмитрий зарекомендовал себя как добросовестный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
5 отзывов
$4/час
от $20
#20
3D-графика
2 отзыва
$4/час
#68
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#208