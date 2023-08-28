Фрилансеры: разработчики интернет-магазинов

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Торговля постепенно перемещается в онлайн, и растет потребность в создании интернет-магазинов. А вместе с этим активизируется спрос на специалистов, которые могут разработать достойную платформу для продаж в интернете. Найти надежного профессионала легче всего среди фрилансеров. И поможет в этом наша биржа Weblancer.

Разработка интернет-магазина фрилансером - это хороший выбор в современных условиях. Большинство веб-специалистов предпочитают трудиться на удаленной основе, таким образом обеспечивая себе большое разнообразие проектов. Работодатели заинтересованы в подобных сотрудниках, ведь не приходится создавать под задачу штатную единицу и можно сэкономить на трудовых издержках.

Каким должен быть специалист по созданию интернет-магазинов?

Профессионал в области веб-разработки должен обладать недюжинными знаниями, ведь ему приходится работать над достаточно объемным и серьезным заданием. Любой онлайн-ресурс требует поэтапной работы, с тщательной проработкой каждого из них.

Как правило, создатель интернет-магазина решает такие задачи, как:

  • подробная проработка портала и его функционала;
  • составление технического задания для дальнейшей деятельности;
  • непосредственная разработка веб-дизайна;
  • верстка макета;
  • техническая проработка;
  • тестирование ресурса;
  • запуск площадки.

Если разработчик интернет-магазина фрилансер, будьте уверены, что он выполнит все задачи максимально профессионально и оперативно. Для этого у него должны быть необходимые навыки:

  • профессиональное владение основами веб-дизайна;
  • понимание потребностей разных групп пользователей;
  • знание правил юзабилити;
  • умение проводить тестирование сайта;
  • владение языками программирования.

Фрилансер, интернет-магазин и сотрудничество

Чтобы поиски специалиста для создания торговой онлайн-площадки увенчались успехом, следует подробно познакомиться с кандидатами на нашем сервисе. Они трудятся из разных стран, но это не мешает им качественно выполнять свою работу и эффективно сотрудничать с заказчиками не только из Украины, а по всему миру.

Когда над проектом работает надежный фрилансер, интернет-магазин радует интерфейсом и функционалом. Найти такого не проблема. Достаточно создать проект на бирже с описанием требований к соискателю и примерного объема предстоящих работ. Из полученных откликов от исполнителей вы легко выберете самого подходящего кандидата. В этом поможет информация с рабочей страницы фрилансеров, а также внутренний рейтинг сервиса.

Воспользовавшись услугами удаленщика, вы получите качественный результат за приемлемые деньги! Даже не сомневайтесь!

Частые вопросы о разработчиках интернет-магазинов

Как найти работу по интернет-магазинам?

Заказы на фриланс для разработчиков интернет-магазинов есть в категории Интернет-магазины.

Как выбрать разработчика интернет-магазинов на фрилансе?
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Битрикс / WordPress + WooСommerce и др.

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Андрей С.
Андрей С. 
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Тарифы на сайте

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9

Интернет магазины с нуля или на CMS

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Денис К.
Денис К. 
34 года, Украина
7 лет в сервисе
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от $120
10

1c-Битрикс, Bitrix CMS, Bitrix24

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Евгений П.
Евгений П. 
26 лет, Казахстан
7 месяцев в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$18 / час
от $18
11

CMS: WordPress, Битрикс, OpenCart, Drupal, Joomla, PrestaShop

  • Магазин на Битрикс по продаже монет
  • Интернет-магазин на OpenCart
сайт на wordpress
Андрей Горьковой
38 лет, Таиланд
11 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$20 / час
от $2000
12

Интернет-магазины с индивидуальным дизайном

  • Интернет-магазин по продаже электросамокатов AOVO
  • Jagua tatoo gel - интернет-магазин временных татуировок
Игорь Ш.
Игорь Ш. 
38 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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$10 / час
от $350
13
3 балла

Создам качественный Интернет-магазин. Могу наполнить ваш магазин товаром (спарсить с сайта-донора). Сделаю качественно

  • Интернет-магазин
  • Интернет-магазин освещения
магазин на opencart
Алексей Д.
35 лет, Казахстан
12 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$10 / час
от $50
14
2 балла

Создание интернет магазинов, городских порталов, журналов и т.д.

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— Лучший разработчик сайтов ноября '23
сайт на wordpressсайт на joomlaправки на сайтформа обратной связи+23
Борис Лихачев
40 лет, Казахстан
1 год в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$10 / час
от $50
15
2 балла

Разработка интернет магазинов под ключ, на CMS Wordpress

  • Разработка интернет магазина CMS OpenCart
  • Разработка интернет магазина
html
Кулагина Ю.
39 лет, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 14 часов назад
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от $200
16
1 балл

Wordpress, Prestashop, Tilda, Shopify

  • Створення інтернет-магазину під ключ на Шопіфай
  • Интернет-магазин Tilda Zero блок
Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
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— Лучший разработчик CMS ноября '23
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Сергей К.
Сергей К. 
42 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $5
17

Адаптивный интернет-магазин на PHP, MySQL

  • Цветочная мастерская RUBY
верстка сайтаверстка лендингаhtmlcssjavascriptgulp+1
Александр С.
37 лет, Молдова
6 лет в сервисе
Был онлайн 18 часов назад
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$10 / час
от $50
18

bitrix, wordpress, opencart

верстка сайтасайт на битрикспарсинг сайтасайт на opencart+5
Руслан Цасюк
41 год, Украина
17 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $400
19

Розробка інтернет-магазинів на Opencart (OcStore). Пишу модулі під дану CMS

  • ZooBoo zoomarket
  • Zoomarket.club
  • SkidkaMega
  • One Pro Line
  • LaFlora
верстка сайтасайт на joomlaадаптивная верстка сайта+25
Сергей Ч.
41 год, Египет
1 год в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$5 / час
от $5
20

Комплексно занимаюсь настройкой магазинов на Opencart. Настраиваю сервер/хостинг. Устанавливаю магазин, шаблоны, модули.

  • Web Програмист. Создание и Наполнение Веб-Сайтов
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