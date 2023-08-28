Фрилансеры: разработчики интернет-магазинов
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Торговля постепенно перемещается в онлайн, и растет потребность в создании интернет-магазинов. А вместе с этим активизируется спрос на специалистов, которые могут разработать достойную платформу для продаж в интернете. Найти надежного профессионала легче всего среди фрилансеров. И поможет в этом наша биржа Weblancer.
Разработка интернет-магазина фрилансером - это хороший выбор в современных условиях. Большинство веб-специалистов предпочитают трудиться на удаленной основе, таким образом обеспечивая себе большое разнообразие проектов. Работодатели заинтересованы в подобных сотрудниках, ведь не приходится создавать под задачу штатную единицу и можно сэкономить на трудовых издержках.
Каким должен быть специалист по созданию интернет-магазинов?
Профессионал в области веб-разработки должен обладать недюжинными знаниями, ведь ему приходится работать над достаточно объемным и серьезным заданием. Любой онлайн-ресурс требует поэтапной работы, с тщательной проработкой каждого из них.
Как правило, создатель интернет-магазина решает такие задачи, как:
- подробная проработка портала и его функционала;
- составление технического задания для дальнейшей деятельности;
- непосредственная разработка веб-дизайна;
- верстка макета;
- техническая проработка;
- тестирование ресурса;
- запуск площадки.
Если разработчик интернет-магазина фрилансер, будьте уверены, что он выполнит все задачи максимально профессионально и оперативно. Для этого у него должны быть необходимые навыки:
- профессиональное владение основами веб-дизайна;
- понимание потребностей разных групп пользователей;
- знание правил юзабилити;
- умение проводить тестирование сайта;
- владение языками программирования.
Фрилансер, интернет-магазин и сотрудничество
Чтобы поиски специалиста для создания торговой онлайн-площадки увенчались успехом, следует подробно познакомиться с кандидатами на нашем сервисе. Они трудятся из разных стран, но это не мешает им качественно выполнять свою работу и эффективно сотрудничать с заказчиками не только из Украины, а по всему миру.
Когда над проектом работает надежный фрилансер, интернет-магазин радует интерфейсом и функционалом. Найти такого не проблема. Достаточно создать проект на бирже с описанием требований к соискателю и примерного объема предстоящих работ. Из полученных откликов от исполнителей вы легко выберете самого подходящего кандидата. В этом поможет информация с рабочей страницы фрилансеров, а также внутренний рейтинг сервиса.
Воспользовавшись услугами удаленщика, вы получите качественный результат за приемлемые деньги! Даже не сомневайтесь!
Частые вопросы о разработчиках интернет-магазинов
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