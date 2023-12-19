Web-программисты сегодня являются одними из самых востребованных специалистов, и среди фрилансеров в частности. Их услуги невероятно востребованы, ведь интернет пространство растет и развивается с огромной скоростью.

И если у вас возникла потребность в создании сайта или приложения, без помощи веб-разработчика фрилансера вам не обойтись. Найти его всегда можно в нашем каталоге специалистов, трудящихся в данном направлении.

Что умеет веб-разработчик фрилансер?

Специалист по Web-программированию является ключевым человеком в процессе разработки веб-ресурса. Он отвечает за то, чтобы сайт функционировал без сбоев и ошибок. В его руках находится техническая часть любого проекта, и она представляет собой достаточно трудоемкую и серьезную работу.

Веб-разработчик фрилансер решает следующие задачи:

определяет цели будущего онлайн-проекта;

прорабатывает его детали;

создает необходимые программы для его функционирования;

подготавливает техническую документацию;

проводит тестирование веб-ресурса;

запускает сайт в работу.

Естественно, в таком деле без серьезных знаний в области программирования не обойтись. В идеале специалист должен:

знать несколько языков программирования;

уметь работать с крупными базами знаний;

разбираться в нескольких системах управления сайтами;

знать фреймворки;

владеть техническим английским.

Хороший программист умеет работать с большинством популярных CMS. Среди них - WordPress, Joomla! и Битрикс. Однако, часто встречаются и узкоспециализированные разработчики.

Как нанять надежного Web-разработчика фрилансера?

Поиск хорошего специалиста-программиста дело серьезное. Но легко выполнимое, если вы на бирже фриланса Weblancer. Давно функционируя в интернет-пространстве, мы можем похвастаться большим количеством зарегистрированных исполнителей, являющихся профессионалами в своем деле. Они проживают в разных уголках планеты и успешно сотрудничают с работодателями по всему миру.

У вас также есть возможность оценить удаленное сотрудничество. Программирование - это как раз та услуга, которую выгоднее заказать у фрилансера. Обязательно попробуйте, чтобы получить желаемый результат!