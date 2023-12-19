Фрилансеры: веб-программисты

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Web-программисты сегодня являются одними из самых востребованных специалистов, и среди фрилансеров в частности. Их услуги невероятно востребованы, ведь интернет пространство растет и развивается с огромной скоростью.

И если у вас возникла потребность в создании сайта или приложения, без помощи веб-разработчика фрилансера вам не обойтись. Найти его всегда можно в нашем каталоге специалистов, трудящихся в данном направлении.

Что умеет веб-разработчик фрилансер?

Специалист по Web-программированию является ключевым человеком в процессе разработки веб-ресурса. Он отвечает за то, чтобы сайт функционировал без сбоев и ошибок. В его руках находится техническая часть любого проекта, и она представляет собой достаточно трудоемкую и серьезную работу.

Веб-разработчик фрилансер решает следующие задачи:

  • определяет цели будущего онлайн-проекта;
  • прорабатывает его детали;
  • создает необходимые программы для его функционирования;
  • подготавливает техническую документацию;
  • проводит тестирование веб-ресурса;
  • запускает сайт в работу.

Естественно, в таком деле без серьезных знаний в области программирования не обойтись. В идеале специалист должен:

  • знать несколько языков программирования;
  • уметь работать с крупными базами знаний;
  • разбираться в нескольких системах управления сайтами;
  • знать фреймворки;
  • владеть техническим английским.

Хороший программист умеет работать с большинством популярных CMS. Среди них - WordPress, Joomla! и Битрикс. Однако, часто встречаются и узкоспециализированные разработчики.

Как нанять надежного Web-разработчика фрилансера?

Поиск хорошего специалиста-программиста дело серьезное. Но легко выполнимое, если вы на бирже фриланса Weblancer. Давно функционируя в интернет-пространстве, мы можем похвастаться большим количеством зарегистрированных исполнителей, являющихся профессионалами в своем деле. Они проживают в разных уголках планеты и успешно сотрудничают с работодателями по всему миру.

У вас также есть возможность оценить удаленное сотрудничество. Программирование - это как раз та услуга, которую выгоднее заказать у фрилансера. Обязательно попробуйте, чтобы получить желаемый результат!

Частые вопросы о веб-программистах

Как найти работу по веб-программированию?

Заказы на фриланс для веб-программистов есть в категории Веб-программирование.

Как выбрать веб-программиста на фрилансе?
Где найти фрилансера по иллюстрациям и рисункам?

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Артём Г.
Артём Г. 
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Веб-програмирование

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7
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PHP / JavaScript

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Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
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Денис Милько
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  • Установка и настройка шаблона ToWork Cotonti
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web программирование

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Программирование Laravel + Vue и Drupal (PHP, JS, MySql, ООП). Telegram - , пишите все обсудим!

верстка сайтасайт на joomlaадаптивная верстка сайта+22
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PHP, Python, NodeJS, Vue, React, Angular, .NET, SQL, Doker

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  • Разработка калькулятора на Битрикс
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Дмитрий Ч.
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18
15 баллов

Прикладное ПО для интернета: роботы, боты, парсеры, чекеры, API, всевозможные утилиты и т.п. (php, mysql, js/jquery, html, bootstrap)

Лучший фрилансер
— Лучший веб-программист ноября '23
сайт на wordpressправки на сайтформа обратной связи+20
Владислав Батенко
28 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 17 минут назад
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$6 / час
от $200
19
14 баллов

Делаю быстро и качественно

  • Сервис продвижения соц. сетей на Laravel
  • Анонимный чат на Laravel
  • Express Buket
  • Biznyak
  • SpyderTour
верстка и программирование сайтапроект на laravel
Владимир К.
26 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 13 часов назад
17 отзывов1 новый
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$20 / час
от $50
20
14 баллов
  • Сервис автоматизации в соц. сети Instagram.
  • Сервис отложенного автопостинга во все соц.сети одновременно
  • Сервис автоматизации рекламы Facebook
  • Разработка CPA-сети+CRM, высоконагружаемый сервис.
  • Разработка сайта онлайн кинотеатр
Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший веб-программист ноября '23
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сайт на opencartсайт на phpскрипт для сайтапарсер на php+1
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