Fireart - це польська ІТ-компанія, яка займається розробкою дизайнів та веб розробкою.



З нашої сторони ми рефакторнули сайт, вносили зміни відносно апдейтів до дизайну, оптимізували швидкість та багато чого іншого.



Коротко говорячи, Fireart - наш постійний клієнт, який отримує якісну технічну підтримку)