Фрилансеры: дизайнеры ландшафта

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Для благоустройства приусадебного участка необходимо наличие соответствующего проекта. Биржа фрилансеров Weblancer.net даёт возможность найти специалиста для разработки стильного ландшафтного дизайна удалённо. Множество профессиональных фрилансеров разработчиков садового, паркового и ландшафтного дизайна предлагают свои услуги на портале, что позволит выбрать лучшего. Сайт Weblancer.net даёт возможность заключить безопасную сделку онлайн, при этом любая работа будет выполнена качественно, недорого и в срок. Результаты использования фриланс-биржи удовлетворят любого заказчика.

Частые вопросы о дизайнерах ландшафта

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Константин Кирилюк
57 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$5 / час
от $200
1

Архитектурный дизайн интерьеров и экстерьеров

  • Landscape architecture
  • Эскизы ландшафтного парка
Юрий Запорожцев
47 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 4 часа назад
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$10 / час
от $10
2

AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D

autocadsolidworks
Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$20 / час
от $10
3

Архитектура и дизайн

сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Катерина Б.
41 год, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 12 часов назад
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$30 / час
от $100
4

Разрабатываю проекты любой сложности и объёма

  • Котеджный городок в Швейцарии
  • Мемориал погибшим воинам Украины в г. Днепр
  • Сад минимализм модерн
Владимир П.
63 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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от $100
5

Проектирование

archicad
Олег Г.
Олег Г. 
36 лет, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $50
6

Ландшафтный дизайн, моделирование и визуализация

Инна Павиченко
41 год, Украина
16 лет в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$15 / час
от $100
7

Сады, парки, развлекательные комплексы, веревочные парки

  • Проект веревочного парка
  • Планировка и озеленение участка
  • Проект пляжа
  • Дизайн ландшафта на крутом склоне, террасирование
  • Дизайн крыши офисного центра
3ds max
Константин Г.
34 года, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $1
8

1

  • Ландшафтный дизайн территории
  • Клумба,схема посадки и расчет
  • Разрез иллюстрация озеленнения
  • Ландшафтный дизайн
Илона Емельянцева
33 года, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$5 / час
от $1
9

Профессиональное выполнение всех видов услуг проектирования и визуализации

  • Сад Медеи
Оксана Г.
37 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$5 / час
от $10
10

Люблю свою работу. А каждый новый заказчик для меня не только деньги, но и полезный опыт. Обращайтесь и будем вместе творить магию прекрасного сада

  • Благоустройство и озеленение ГК
Екатерина Чалайдюк
26 лет, Украина
7 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
11

Сделаю все качественно и в кратчайшие сроки

Евгений К.
50 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
12

2D 3D

Залупик Сахаров
20 лет, Мексика
7 месяцев в сервисе
Был онлайн 7 месяцев назад
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$1 / час
от $1
13

1

Арсен Козачок
23 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $1
14

Цена договорная

archicadsketchup
Артём Макеев
29 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$1 / час
от $10
15

Цена за услуги вуалируется. Детальная оценка работы обговаривается перед заказом

Луиза Новмурзаева
23 года, Казахстан
3 года в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
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$1 / час
от $20
16
Ольга Струс
Ольга Струс 
30 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $40
17

качественно, вовремя, недорого

  • Проект благоустройства набережной Ивано-Франковска
archicad
Иван Ц.
Иван Ц. 
32 года, Украина
4 месяца в сервисе
Был онлайн 4 месяца назад
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$1 / час
от $100
18
  • ландшафтный дизайн
Александр Бытковский
30 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 7 лет назад
Заказать
$1 / час
от $200
19

Стоимость всего пакета чертежей для территории 10 соток

  • Проект территории частного дома
  • Проект территории частного дома
  • Проект территории частного дома
  • Проект территории частного дома
  • Проект территории частного дома
Максим А.
29 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
Заказать
$1.5 / час
от $100
20

роектирование ландшафта

  • Составление инженерных чертежей, планов, схем.
autocad
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