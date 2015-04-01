Фрилансеры: дизайнеры ландшафта
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Частые вопросы о дизайнерах ландшафта
Заказы на фриланс для дизайнеров ландшафта есть в категории Ландшафтный дизайн.
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Архитектурный дизайн интерьеров и экстерьеров
AutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, T-Flex, Visio, P-CAD, NX/Unigraphics, 3D
Архитектура и дизайн
Разрабатываю проекты любой сложности и объёма
Проектирование
Ландшафтный дизайн, моделирование и визуализация
Сады, парки, развлекательные комплексы, веревочные парки
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Профессиональное выполнение всех видов услуг проектирования и визуализации
Люблю свою работу. А каждый новый заказчик для меня не только деньги, но и полезный опыт. Обращайтесь и будем вместе творить магию прекрасного сада
Сделаю все качественно и в кратчайшие сроки
2D 3D
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Цена договорная
Цена за услуги вуалируется. Детальная оценка работы обговаривается перед заказом
качественно, вовремя, недорого
Стоимость всего пакета чертежей для территории 10 соток