Инженер III категории научно-технологического отдела строительных работ
Цель
Получить заказ
Ключевая информация
Проектирование зданий и сооружений, организация строительства, составления сметных расчетов,
расчет устойчивости и прочности сооружений.
Образование
Национальный университет водного хозяйства и природопользования (Ровно)
год окончания 2 015
Специальность: гидротехническое строительство, магистр.
Владение языками
Английский -средний
Польский - базовый
Русский - свободно
Украинский - родной
Личные качества
Целеустремленность, конструктивность в решении вопросов, хорошие организаторские и аналитические
способности, коммуникабельность, умение брать ответственность,
дисциплинированность, дружелюбие.
Работа с программами
Microsoft PowerPoint - опытный пользователь
Microsoft Word - опытный пользователь
Microsoft Exel - опытный пользователь
AutoCAD - опытный пользователь
ArchiCAD - средний уровень
3D MAX - опытный пользователь
Лира-САПР - средний уровень
Мономах-САПР - средний уровень
АВК - выше Среднего
Места работы:
-м. Киев "ТЕРМОСАНТЕХСЕРВИС" -инженер ОПР
-м. Киев "УкрНИИводоканалпроект" -инженер III категории ВГТР
Інженер IIIкатегорії науково-технологічноговідділу будівельних робіт
Мета
Отримати посаду інженер-проектувальник.
Ключоваінформація
Проектуваннябудівель і споруд, організація будівництва, складання кошторисних розрахунків,
розрахунок стійкості і міцності споруд.
Освіта
Національний університет водного господарства і природокористування(Рівне)
рік закінчення 2015
Спеціальність: гідротехнічне будівництво, магістр.
Володіннямовами
Англійська — середній
Польська — базовий
Російська — вільно
Українська — рідна
Особисті якості
Цілеспрямованість,конструктивність у вирішенні питань , хороші організаторські та аналітичні
здібності , комунікабельність, вміння брати відповідальність,
дисциплінованість, дружелюбність.
Робота з програмами
Microsoft PowerPoint - досвідченийкористувач
Microsoft Word - досвідчений користувач
Microsoft Exel - досвідчений користувач
AutoCAD - досвідчений користувач
ArchiCAD - середнійрівень
3D MAX - досвідчений користувач
Ліра-САПР - середній рівень
Мономах-САПР - середній рівень
АВК - вище среднього
Місця роботи:
-м. Київ "ТЕРМОСАНТЕХСЕРВІС"-інженер ОПР
-м. Київ "УкрНДІводоканалпроект"-інженер III категорії ВГТР
- Составление инженерных чертежей, планов, схем.337 просмотров