Oriximo

Максим Oriximo

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Проектирование гидротехнических, гражданских, промышленных сооружений

Инженер III категории научно-технологического отдела строительных работ

Цель

Получить заказ

Ключевая информация

Проектирование зданий и сооружений, организация строительства, составления сметных расчетов,

расчет устойчивости и прочности сооружений.

Образование

Национальный университет водного хозяйства и природопользования (Ровно)

год окончания 2 015

Специальность: гидротехническое строительство, магистр.

Владение языками

Английский -средний

Польский - базовый

Русский - свободно

Украинский - родной

Личные качества

Целеустремленность, конструктивность в решении вопросов, хорошие организаторские и аналитические

способности, коммуникабельность, умение брать ответственность,

дисциплинированность, дружелюбие.

Работа с программами

Microsoft PowerPoint - опытный пользователь

Microsoft Word - опытный пользователь

Microsoft Exel - опытный пользователь

AutoCAD - опытный пользователь

ArchiCAD - средний уровень

3D MAX - опытный пользователь

Лира-САПР - средний уровень

Мономах-САПР - средний уровень

АВК - выше Среднего

Места работы:

-м. Киев "ТЕРМОСАНТЕХСЕРВИС" -инженер ОПР

-м. Киев "УкрНИИводоканалпроект" -инженер III категории ВГТР

Інженер IIIкатегорії науково-технологічноговідділу будівельних робіт

Мета

Отримати посаду інженер-проектувальник.

 

Ключоваінформація

Проектуваннябудівель і споруд, організація будівництва, складання кошторисних розрахунків,

розрахунок стійкості і міцності споруд.

 

Освіта

Національний університет водного господарства і природокористування(Рівне)

рік закінчення 2015

Спеціальність: гідротехнічне будівництво, магістр.

 

Володіннямовами

Англійська — середній 

Польська — базовий 

Російська — вільно 

Українська — рідна 

Особисті якості

Цілеспрямованість,конструктивність у вирішенні питань , хороші організаторські та аналітичні

здібності , комунікабельність, вміння брати відповідальність,

дисциплінованість,  дружелюбність.

 

Робота з програмами

Microsoft PowerPoint - досвідченийкористувач

Microsoft Word - досвідчений користувач

Microsoft Exel - досвідчений користувач

AutoCAD - досвідчений користувач

ArchiCAD -  середнійрівень

3D MAX - досвідчений користувач

Ліра-САПР - середній рівень

Мономах-САПР - середній рівень

АВК - вище среднього

 

Місця роботи:

-м. Київ "ТЕРМОСАНТЕХСЕРВІС"-інженер ОПР

-м. Київ "УкрНДІводоканалпроект"-інженер III категорії ВГТР

AutoCADPowerPoint3ds MaxArchiCAD
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