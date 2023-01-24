Фрилансеры: чертежники схем

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Разработка чертёжной документации различной сложности требует привлечения квалифицированного работника. Фрилансеры на бирже Weblancer.net способны выполнить широкий спектр заданий, в том числе создать простые и сложные чертежи, 3-D модели изделий и оборудования и решить другие задачи удалённо. Инженеры, разработчики и прочие специалисты широкого профиля, предлагающие свои услуги на бирже фрилансеров Weblancer.net, обладают необходимой квалификацией для качественного выполнения любых заказов. Благодаря таким условиям, каждая задача будет решена в соответствии со всеми требованиями и в срок.

Частые вопросы о чертежниках

Как найти работу по чертежам и схемам?

Заказы на фриланс для чертежников есть в категории Чертежи и Схемы.

Как выбрать чертежника на фрилансе?
Где найти фрилансера по презентациям?

Выбирайте лучших разработчиков презентаций на Веблансере.

Геворг Н.
Геворг Н. 
36 лет, Армения
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
Заказать
$20 / час
от $10
1
1 балл

Чертежи (2D Графика), Обработка фотографий, Графический дизайн, Оцифровка ..

  • Схематичный рисунок
  • Drawings from Point Cloud
  • Чертежи DWG из Облаков точек (Point Cloud) №1
сделать 3d модельautocadarchicadsketchup
Сергей Яковенко
48 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
Заказать
$5 / час
от $5
2

Чертежи с моделей и сами модели

  • Втулка для проекта
  • Чертеж металлоконструкции
  • Коврик
  • Толкатель
  • Крышка нижняя
solidworks
Анастасия Р.
26 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 23 часа назад
Заказать
$10 / час
от $1
3

Чертежи, планы этажей, фасады, размерные планы, расстановка мебели

  • Чертежи, Планировка дома, частичная расстановка
  • Чертежи для тех.паспорта
  • Планировка квартир, чертежи
Егор К.
Егор К. 
27 лет, Беларусь
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$60 / час
от $60
4
3 балла

Лестницы. Проектирование и деталировка (чертеж для изготовления)

autocad
Иван Т.
Иван Т. 
36 лет, ОАЭ
5 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
Заказать
$30 / час
от $15
5

Проектирование, разработка КД, запуск в серию

  • Функциональная ячейка в Altium Designer
сделать 3d модель
Алексей Д.
Алексей Д. 
45 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
Заказать
$5 / час
от $10
6

Разработка чертежей на заказ, выполнение конструкторских и технологических расчетов

  • Мангал
  • Стул-кресло из дерева
  • Макет Эйфелевой башни
  • Детский уголок из фанеры
  • Примеры оформления конструкторской документации
Святослав Г.
40 лет, Молдова
2 года в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$5 / час
от $5
7

Выполняю 2D и 3D чертежи схем, планов,зданий,оборудования и пр. в Autocad. Опыт позволяет выполнить работу быстрее.

  • Шкаф для одежды
  • Беседка садовая 8 сторон
  • План вентиляции молочного цеха.
autocad
Елена Щ.
39 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $50
8

Планировочное решение для вашей квартиры, дома, офиса.

Сергей Бабинский
62 года, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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от $25
9

Чертежи, схемы

  • Приборы
  • Мебель садовая
Игорь Р.
Игорь Р. 
56 лет, Беларусь
8 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$10 / час
от $10
10

Готов выполнить

отрисовать в вектореиллюстрации для сайтаперевести картинку в вектор
Дониёр Акрамов
22 года, Узбекистан
3 месяца в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$3 / час
от $10
11

Мы, команда FusionTechPro, гордимся результатами нашей работы. Наш профессионализм и творческий подход проявились в каждом аспекте проекта.

Евгений Чернышёв
41 год, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 17 часов назад
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$1 / час
от $5
12

Грамотность, усидчивость, кратчайшие сроки.

  • Оцифровка чертежей
  • Проектирование гаража на 4 машины.
  • Прокладка электропроводки в квартире.
Иван Зашлюк
Иван Зашлюк 
54 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
Заказать
$1 / час
от $1
13

1

сделать 3d модель
Тимур С.
Тимур С. 
34 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 10 месяцев назад
Заказать
$10 / час
от $50
14

3D, Визуализация, Чертежи, Схемы, Машиностроение.

  • Оцифровка чертежей
  • Штамп гибочный
  • Оправка гибочная
  • Штамп вырубной
  • Планировка для дизайна интерьера квартиры
Иван Д.
Иван Д. 
35 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 3 недели назад
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$3 / час
от $3
15

Создание чертежей любой сложности в кратчайшие сроки

Валерий Л.
49 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
Заказать
$0.5 / час
16

в зависимости от сложности

  • Эскиз дивана
  • Тяговая территория склада топлива
  • Теплотехническая схема
  • Привод тележки передаточной
Константин Г.
34 года, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 3 месяца назад
Заказать
$1 / час
от $1
17

1

  • Чертеж спортивного снаряда
  • Чертеж Спорт снаряда, турник брусья
  • Оцифровка чертежа
  • Оцифровка плана ПИБ
  • Оцифровка чертежа
Александр К.
37 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
Заказать
$5 / час
от $5
18

CAD

Максим Г.
31 год, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$1 / час
от $1
19

Качественное выполнение работы любой сложности

archicad
Евгений С.
28 лет, Беларусь
3 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
Заказать
$1 / час
от $4
20

Работаю быстро, качественно, на опыте! Использую AutoCAD и другие чертёжные программы. Пишите, с радостью Вам помогу :)

сделать 3d модельлоготип для интернет магазинаперевести логотип в вектор+2
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