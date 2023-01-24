Фрилансеры: чертежники схем
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Частые вопросы о чертежниках
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Чертежи (2D Графика), Обработка фотографий, Графический дизайн, Оцифровка ..
Чертежи с моделей и сами модели
Чертежи, планы этажей, фасады, размерные планы, расстановка мебели
Лестницы. Проектирование и деталировка (чертеж для изготовления)
Проектирование, разработка КД, запуск в серию
Разработка чертежей на заказ, выполнение конструкторских и технологических расчетов
Выполняю 2D и 3D чертежи схем, планов,зданий,оборудования и пр. в Autocad. Опыт позволяет выполнить работу быстрее.
Планировочное решение для вашей квартиры, дома, офиса.
Чертежи, схемы
Готов выполнить
Мы, команда FusionTechPro, гордимся результатами нашей работы. Наш профессионализм и творческий подход проявились в каждом аспекте проекта.
Грамотность, усидчивость, кратчайшие сроки.
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3D, Визуализация, Чертежи, Схемы, Машиностроение.
Создание чертежей любой сложности в кратчайшие сроки
в зависимости от сложности
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CAD
Качественное выполнение работы любой сложности
Работаю быстро, качественно, на опыте! Использую AutoCAD и другие чертёжные программы. Пишите, с радостью Вам помогу :)