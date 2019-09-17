Фрилансеры: транскрибаторы

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Частые вопросы о транскрибаторах

Как найти работу по транскрибации?

Заказы на фриланс для транскрибаторов есть в категории Транскрибация.

Как выбрать транскрибатора на фрилансе?
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Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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1

Расшифровка любых записей в минимальные сроки

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Андрей Сасин
35 лет, Таиланд
6 лет в сервисе
Был онлайн 21 час назад
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2

Качественная транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.

аудио в тексттранскрибация аудиотранскрибация видео
Валентина Б.
43 года, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$2 / 1К знак.
3

Быстро и профессионально перевожу аудиоматериалы в тескты с четкой структурой

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Виктория Б.
Виктория Б. 
20 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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$1 / 1К знак.
от $1
4

Работаю в основном с текстами, транскрибация, перевод, редактирование.

аудио в тексттранскрибация аудио
Максим Гілевич
Максим Гілевич 
19 лет, Германия
1 год в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$5 / 1К знак.
от $10
5

Моим преимуществом является скорость и качество!

Виктор Я.
29 лет, Казахстан
4 месяца в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$1 / час
от $3
6
транскрибация аудио
Макс С.
Макс С. 
24 года, Молдова
2 года в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$1 / 1К знак.
от $1
7

Высококачественный перевод аудио\видео в текст.

транскрибация видео
Татьяна Мардеросьянц
45 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 16 часов назад
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$1 / 1К знак.
от $5
8

Стоимость минуты расшифровки зависит от качества записи.

аудио в тексттранскрибация видео
Дмитрий М.
Дмитрий М. 
26 лет, Беларусь
7 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / 1К знак.
от $1
9

Качество и сроки - превыше всего

Наталья Д.
Наталья Д. 
39 лет, Ирландия
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$1 / 1К знак.
от $1
10

От 10 рублей за 1 минуту записи.

аудио в тексттранскрибация аудиотранскрибация видео
Ольга О.
33 года, Украина
6 лет в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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от $4
11

0,4$/1минута

Марина Гудемчук
35 лет, Беларусь
3 года в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$1 / 1К знак.
от $1
12

Транскрибация аудио и видеоматериалов. Качество и грамотность гарантирую.

Ольга А.
Ольга А. 
41 год, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$3 / 1К знак.
от $10
13

Качественно и оперативно переведу аудио (русская или украинская речь) в текст

Чеботарь В.
35 лет, Беларусь
5 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$0.5 / 1К знак.
от $1
14

Готов взяться за работу.

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. 
57 лет, Беларусь
6 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$0.8 / 1К знак.
от $1
15

Выполню расшифровку аудио, видео записей быстро и качественно.

Егор И.
Егор И. 
25 лет, Беларусь
5 лет в сервисе
Был онлайн 7 месяцев назад
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$1 / 1К знак.
от $1
16

Грамотно перенесу информацию из аудио- / видео- форматов в Word-документ.

Ирина Леонова
51 год, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$1 / 1К знак.
от $1
17

Наберу текст, расшифрую видео - качественно, быстро

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Александр Борун
39 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$1 / 1К знак.
от $5
18

ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ

написать уникальный тексттранскрибация видео
Айнур К.
33 года, Казахстан
3 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$10 / 1К знак.
19

Имею опыт

Полина Кириченко
27 лет, Грузия
2 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$10 / 1К знак.
20

Переведу с немецкого на русский и наоборот, с английского на русский и наоборот

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