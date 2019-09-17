Фрилансеры: транскрибаторы
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Частые вопросы о транскрибаторах
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Расшифровка любых записей в минимальные сроки
Качественная транскрибация аудио/видео файлов. На выходе текст не имеет грамматических, пунктуационных и орфографических ошибок.
Быстро и профессионально перевожу аудиоматериалы в тескты с четкой структурой
Работаю в основном с текстами, транскрибация, перевод, редактирование.
Моим преимуществом является скорость и качество!
Высококачественный перевод аудио\видео в текст.
Стоимость минуты расшифровки зависит от качества записи.
Качество и сроки - превыше всего
От 10 рублей за 1 минуту записи.
0,4$/1минута
Транскрибация аудио и видеоматериалов. Качество и грамотность гарантирую.
Качественно и оперативно переведу аудио (русская или украинская речь) в текст
Готов взяться за работу.
Выполню расшифровку аудио, видео записей быстро и качественно.
Грамотно перенесу информацию из аудио- / видео- форматов в Word-документ.
Наберу текст, расшифрую видео - качественно, быстро
ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЛИШЬ БЫ ПЛАТИЛИ
Имею опыт
Переведу с немецкого на русский и наоборот, с английского на русский и наоборот