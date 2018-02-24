LanCasterV

Чеботарь LanCasterV

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Осторожно! Работа будет выполнена на отлично и в срок :)

Берусь за работу любой сложности.

Хорошо знаю и понимаю English. За полностью англоязычные тексты не берусь, но если будут попадаться слова - не проблема.

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ТОП-20
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Отзывы заказчиков

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Транскребирование Видео с картинками. Три готовые статьи.
WordPress
Супер ! всё ок, рекомендую!
Отличный заказчик, всё на высоком уровне! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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1 отзыв
$0.5/час
от $1от 1 дня
#12