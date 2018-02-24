Осторожно! Работа будет выполнена на отлично и в срок :)
Берусь за работу любой сложности.
Хорошо знаю и понимаю English. За полностью англоязычные тексты не берусь, но если будут попадаться слова - не проблема.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20— Транскрибация
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Супер ! всё ок, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё на высоком уровне! Рекомендую!!!
Транскрибация
1 отзыв
$0.5/час
от $1от 1 дня
#12