Фрилансеры: экономисты
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Частые вопросы о экономистах
Заказы на фриланс для экономистов есть в категории Финансовые услуги.
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Финансовый и управленческий консалтинг
•Построение бюджетных(финансовых) моделей для бизнеса. •Инвестиционные расчёты проектов. •Написание бизнес-планов и инвестиционных меморандумов. •Ф
Ведение учета в QuickBooks/Xero/Wave/GoogleSheets, сборка финотчетности ОПиУ/ДДС/Баланс, финансовый контроллинг и анализ, финансовое моделирование
Все моменты обговариваются индивидуально с заказчиками по каждому проекту.
Сделаю управленческий баланс, P&L, Cash Flow. Помогу с настройкой управленческого учёта. Владею английским языком на высоком уровне
Получаю образование международного экономиста. Возьмусь за разные задание, которые связанные с этой сферой.
Оплата договорная в зависимости от объема работы.
Только до 5 часов
Детали заказа обсуждаются лично
Очень хорошо знаюсь на Финансах!Выбрала 1 доллар что бы больше было заказчиков.На самом деле смотря какая робота мне будет!
Опыт работы бухгалтером 5 лет в различных сферах услуг: торговля, производство, строительство.
Уверенный пользователь Excel
1с-программирование, МАУП 2015 г.
Цена и сроки обговариаются
Финансовые услуги
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Работала в банке 7 лет. Также занимаюсь редактированием текстов в верде. Могу вести удаленно интернет-магазин с он-лайн заявками.
толковые финансисты в сроки, качественно и недорого выполнят поставленную задачу
Высшее экономическое образование, финансист