Фрилансеры: экономисты

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Если финансовые операции сопряжены со сложностями и риском, в таком случае не обойтись без помощи профессионала. Биржа фрилансеров Weblancer.net позволяет найти менеджера финансов или экономиста для оказания различных услуг удаленно, цена такой профессиональной помощи ниже, чем консультации оффлайн. Фрилансер способен предоставлять необходимые услуги в режиме «онлайн», при этом портал Weblancer.net обеспечивает безопасные условия сотрудничества. Опытный финансист готов решить для заказчика широкий спектр задач, избегая ошибок даже в сложных ситуациях.

Частые вопросы о экономистах

Как найти работу по финансовым услугам?

Заказы на фриланс для экономистов есть в категории Финансовые услуги.

Как выбрать экономиста на фрилансе?
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Алексей Андреев
44 года, Германия
12 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$30 / час
от $30
1
2 балла

Финансовый и управленческий консалтинг

Станислав К.
Станислав К. 
49 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$25 / час
от $100
2

•Построение бюджетных(финансовых) моделей для бизнеса. •Инвестиционные расчёты проектов. •Написание бизнес-планов и инвестиционных меморандумов. •Ф

  • Финансовая модель кофейня
  • Финансовая модель бизнеса
  • Экономическая модель KPI
  • Экономическая модель турагенства
  • Финансовая модель производство
Виктор Свиридов
41 год, Беларусь
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$1 / час
от $1
3

Ведение учета в QuickBooks/Xero/Wave/GoogleSheets, сборка финотчетности ОПиУ/ДДС/Баланс, финансовый контроллинг и анализ, финансовое моделирование

Руслан З.
48 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$5 / час
от $20
4

Все моменты обговариваются индивидуально с заказчиками по каждому проекту.

Светлана Мороз
39 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$1 / час
5

Сделаю управленческий баланс, P&L, Cash Flow. Помогу с настройкой управленческого учёта. Владею английским языком на высоком уровне

Александра В.
23 года, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / час
от $1
6

Получаю образование международного экономиста. Возьмусь за разные задание, которые связанные с этой сферой.

Мирослава С.
48 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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$1 / час
от $1
7

Оплата договорная в зависимости от объема работы.

Виталий Гранич
25 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
8

Только до 5 часов

Сергей Б.
Сергей Б. 
36 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $1
9

Детали заказа обсуждаются лично

Яяя Я.
Яяя Я. 
25 лет, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
10

:)

Маргарита Коваль
28 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
11

Очень хорошо знаюсь на Финансах!Выбрала 1 доллар что бы больше было заказчиков.На самом деле смотря какая робота мне будет!

Ирина С.
Ирина С. 
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
12

Опыт работы бухгалтером 5 лет в различных сферах услуг: торговля, производство, строительство.

Наталья Р.
42 года, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 7 лет назад
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$1 / час
от $1
13

Уверенный пользователь Excel

Сергей С.
64 года, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
14

1с-программирование, МАУП 2015 г.

Сергей Романенко
36 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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$1 / час
от $1
15

Цена и сроки обговариаются

Михаил К.
Михаил К. 
37 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $1
16

Финансовые услуги

Алекс К.
Алекс К. 
45 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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$1 / час
от $1
17

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дизайн главной страницыправки на сайтнатянуть на cms+4
Анна К.
Анна К. 
38 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 9 лет назад
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$1 / час
от $3
18

Работала в банке 7 лет. Также занимаюсь редактированием текстов в верде. Могу вести удаленно интернет-магазин с он-лайн заявками.

Александр С.
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
от $5
19

толковые финансисты в сроки, качественно и недорого выполнят поставленную задачу

Екатерина А.
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 6 лет назад
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$1 / час
от $10
20

Высшее экономическое образование, финансист

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