Фрилансеры: дизайнеры иконок (Pixel-Art)

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Пиксель-арт — под данным термином понимают создание очень мелких изображений. Как понятно из названия, рисунки создают в буквальном смысле слова из нескольких пикселей. Чаще всего эта услуга подразумевает создание аниме иконок, кнопок и favicon для сайта. Несмотря на кажущуюся простоту дизайн иконок довольно сложен. При малых физических размерах иконка должна быть интуитивно понятна пользователю, хорошо вида на экранах с различными возможностями, а также обладать целым набором иных характеристик.

Если вам требуется пиксель-арт, нет необходимости обращаться к крупным ателье. Высокая стоимость не всегда сопровождается высоким качеством. Куда проще обратиться к услугам дизайнера-частника. Сотни из них уже давно зарегистрировались на проекте Weblancer. У нас имеются специалисты, предлагающие дизайн иконок, кнопок и favicon для сайта. Все, что требуется от вас — создать собственный проект, и в течение кратчайшего срока к вам поступят десятки предложений.

Частые вопросы о дизайнерах иконок

Как найти работу по пиксель-арту?

Заказы на фриланс для дизайнеров иконок есть в категории Иконки и Пиксель-арт.

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