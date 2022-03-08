Пиксель-арт — под данным термином понимают создание очень мелких изображений. Как понятно из названия, рисунки создают в буквальном смысле слова из нескольких пикселей. Чаще всего эта услуга подразумевает создание аниме иконок, кнопок и favicon для сайта. Несмотря на кажущуюся простоту дизайн иконок довольно сложен. При малых физических размерах иконка должна быть интуитивно понятна пользователю, хорошо вида на экранах с различными возможностями, а также обладать целым набором иных характеристик.



Если вам требуется пиксель-арт, нет необходимости обращаться к крупным ателье. Высокая стоимость не всегда сопровождается высоким качеством. Куда проще обратиться к услугам дизайнера-частника. Сотни из них уже давно зарегистрировались на проекте Weblancer. У нас имеются специалисты, предлагающие дизайн иконок, кнопок и favicon для сайта. Все, что требуется от вас — создать собственный проект, и в течение кратчайшего срока к вам поступят десятки предложений.