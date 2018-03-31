Разработать дизайн мобильного приложения «Спасатель Рядом»

Для двух платформ IOS и ANDROID и двух типов устройств телефонов и планшетов. Проект «Спасатель рядом» позволит очевидцам или самим пострадавшим с помощью мобильного приложения найти поблизости добровольца, обученного и готового к оказанию первой помощи.

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