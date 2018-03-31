Дизайн мобильного приложения «Спасатель Рядом»
Добавлена939 просмотров
6 лет назад
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Разработать дизайн мобильного приложения «Спасатель Рядом»
Для двух платформ IOS и ANDROID и двух типов устройств телефонов и планшетов. Проект «Спасатель рядом» позволит очевидцам или самим пострадавшим с помощью мобильного приложения найти поблизости добровольца, обученного и готового к оказанию первой помощи.
Посмотреть мои работы можете здесь https://www.behance.net/vikeng19941e58
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