Тестирование и отладка системы и программного обеспечения требует немало времени. Количество ошибок и недоработок очень трудно предугадать, но найти их следует все до одной. Ведь в дальнейшем их наличие может негативно отразиться на работе продукта. Тестировщик ПО (программного обеспечения) и программ удаленно должен очень ответственно относиться к своей работе. Можно также использовать автоматизированное (программное) тестирование программного обеспечения. Однако в некоторых случаях без найма реального человека все же не обойтись.



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