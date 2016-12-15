Фрилансеры: тестировщики программ
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Частые вопросы о тестировщиках ПО
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Тестирую ПО
Максимальная нагрузка не предел
Підготовка тестової документації (test cases, bug report). Пошук помилок в різних операційних системах (MS Windows, macOS, Android, iOS).
Тестрирование игр, мобильных приложений, сайтов.
Тестирование
Ручное тестирование любых приложений.
Тестирование приложений и ПО
есть большой опыт тестирования 1С и обучающих мультимедийных программ
Тестирование ПО, тестирование мобильных игр.
Опыт тестирования более 3-х лет
QA/test engineer
функциональное и нефункциональное тестирование ПО, написание автоматических тестов
n/a
Ресёрч приложений, сайтов и прикладного ПО.
Ручное и автоматизированное тестирование WEB, Desktop, Построение процесса тестирования, фрэймворка автоматизации
тестирование ПО
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