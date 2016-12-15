Фрилансеры: тестировщики программ

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Тестирование и отладка системы и программного обеспечения требует немало времени. Количество ошибок и недоработок очень трудно предугадать, но найти их следует все до одной. Ведь в дальнейшем их наличие может негативно отразиться на работе продукта. Тестировщик ПО (программного обеспечения) и программ удаленно должен очень ответственно относиться к своей работе. Можно также использовать автоматизированное (программное) тестирование программного обеспечения. Однако в некоторых случаях без найма реального человека все же не обойтись.

Если вам необходим тестировщик ПО (программного обеспечения) и программ удаленно — вы сможете найти его за несколько часов. Благодаря сервису Weblancer, где зарегистрированы тысячи фрилансеров, можно подобрать самого ответственного и опытного исполнителя. Если вас не устраивает автоматизированное (программное) тестирование программного обеспечения, сервис Weblancer поможет вам.

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Тестрирование игр, мобильных приложений, сайтов.

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Ручное тестирование любых приложений.

Владимир Черный
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Тестирование приложений и ПО

androidunity
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Был онлайн 8 месяцев назад
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есть большой опыт тестирования 1С и обучающих мультимедийных программ

sqldelphiсубд
Снежана М.
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$4 / час
от $20
11

Тестирование ПО, тестирование мобильных игр.

  • Тестирование ПО "Виртуальная лаборатория СЧПУ"
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Виталий С. 
40 лет, Украина
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Был онлайн 4 года назад
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12

Опыт тестирования более 3-х лет

  • DPAnimationMaker:http://www.animationsoftware7.com
  • A5group
Андрей В.
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10 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$5 / час
от $10
13

QA/test engineer

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7 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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$10 / час
от $10
14

функциональное и нефункциональное тестирование ПО, написание автоматических тестов

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51 год, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 7 месяцев назад
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$15 / час
от $15
15

n/a

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33 года, США
14 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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Ресёрч приложений, сайтов и прикладного ПО.

дизайн сайтаверстка сайтаредизайн сайтадизайн главной страницы+40
Глеб Г.
Глеб Г. 
31 год, Беларусь
7 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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Ручное и автоматизированное тестирование WEB, Desktop, Построение процесса тестирования, фрэймворка автоматизации

  • Медицинское страхование в США - тестирование ПО
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35 лет, Украина
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тестирование ПО

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Сергей Ц.
Сергей Ц. 
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12 лет в сервисе
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