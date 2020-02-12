Дизайн сайта InoSoft

Разработка дизайна для сайта InoSoft, которая продает программное обеспечение для массовой у комфортной работы со Steam аккаунтами. Программа предназначена для объединения множества Steam аккаунтов в одном интерфейсе, с которыми можно в дальнейшем работать в автоматическом или в ручном режиме. С помощью InoSoft Steam Multichat можно сделать абсолютно любое действие, в нее встроен браузер и SDA, что дает возможность открыть браузер с авторизованным Steam аккаунтом или самому сгенерировать Steam Guard код для входа! За последние несколько лет нами было создано большое количество сайтов и интерфейсов прямо или косвенно связанных со Steam. С каждым годом их становиться все больше и больше, а значит, работы прибавляется и у нас. Каждый раз приходиться придумывать что-то новое, что-то кардинально отличающееся от вчерашнего.