materializer

Денис materializer

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Найду ключ к решению именно Вашей задачи.

icq 612732811

[email protected]

skype materializer_

Отзывы заказчиков

prostomedia
Олег 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
3 балла
10 лет назад
Прием Он-лайн вещание радио на line-in звуковой - WinXP
Принял заказ и Не выходит на связь - может чего сучилось!
mpavlov
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Документировать формат файла
Работа выполнена в срок и в надлежащем качестве! Денис всегда на связи и отвечает на все возникающие вопросы! Спасибо за сотрудничество!
Хороший заказ. Всё на высоком уровне - грамотное техзадание и оплата в срок. Кроме того заказчик сам хорошо разбирается в поставленной задаче и обсуждение всех вопросов не вызывает никаких трудностей
Ответный отзыв
Anatoliya111
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Используя API Windows, написать на С++ программу
Все отлично!
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Ответный отзыв
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Парсер выдачи гугл и яндекс
Денис отлично справился с заданием. Кроме того, помог советами и наладкой вне базового задания. Приятно иметь дело с такими ответственными людьми. Рекомендую!
Рекомендую Александра, как человека, нацеленного на деловое сотрудничество! ТЗ внятное, оплата в срок - всё ок.
Ответный отзыв
mechwebs
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Собрать проект на С#
Проконсультировал оперативно, по существу. приятен в общении.
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Ответный отзыв
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Системное программирование
2 отзыва(-1)
$1/час
#29
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
#6
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
#22