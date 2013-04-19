Найду ключ к решению именно Вашей задачи.
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Портфолио
- Редактирование, отправка и приём писем; Delphi501 просмотр
- Изменение темпа воспроизведения аудио459 просмотров
- Алгоритмы цифровой подписи475 просмотров
- Минимизация дизъюнктивных нормальных форм459 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
3 балла
10 лет назад
Принял заказ и Не выходит на связь - может чего сучилось!
$1
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена в срок и в надлежащем качестве! Денис всегда на связи и отвечает на все возникающие вопросы! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Хороший заказ. Всё на высоком уровне - грамотное техзадание и оплата в срок. Кроме того заказчик сам хорошо разбирается в поставленной задаче и обсуждение всех вопросов не вызывает никаких трудностей
$30
10 баллов
11 лет назад
Все отлично!
$20
10 баллов
12 лет назад
Денис отлично справился с заданием. Кроме того, помог советами и наладкой вне базового задания. Приятно иметь дело с такими ответственными людьми. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую Александра, как человека, нацеленного на деловое сотрудничество! ТЗ внятное, оплата в срок - всё ок.
$1
10 баллов
12 лет назад
Проконсультировал оперативно, по существу. приятен в общении.
Системное программирование
2 отзыва(-1)
$1/час
#29
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
#6
Тестирование ПО
нет отзывов
$1/час
#22