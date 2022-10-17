Фрилансеры: дикторы
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Частые вопросы о дикторах
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Озвучка
Озвучка женским голосом на профессиональный микрофон
Буду рад выполнить ваш заказ, срочно, качественно, быстро и в сроки!
Озвучивание и видеомонтаж. Голос женский.
Профессиональная озвучка на студийном оборудовании.
Цена за заказ обсуждается в индивидуальном порядке
Студийное озвучание
Закадровый голос, приветствия для телефонии, детский голос
Записываю на профессиональном оборудовании. Демо общ: ссылка
Видеомонтаж
До 30 секунд - 200 рублей, лист А4 - 500 рублей.
Начитка до 30 сек