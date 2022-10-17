Фрилансеры: дикторы

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Озвучивание фильмов, мультфильмов, видео требует от исполнителя немалого опыта. Нужен четко поставленный голос, умение делать акцент на наиболее важных моментах, а также способность соблюдать требуемую интонацию. Озвучивание книг, рекламы, текста предлагают как крупные компании, так и фриласеры. В первом случае придется выложить огромную сумму. Услуги диктора по озвучке и начитке отнимут львиную часть бюджета. Прибегая к помощи исполнителей-одиночек, вы можете сэкономить солидную сумму, не потеряв при этом в качестве.

Озвучивание фильмов, мультфильмов, видео в сервисе Weblancer предлагаются множеством фрилансеров. На нашем сервисе зарегистрированы мастера различного уровня, требующие различную оплату за собственную работу. Поэтому вам не составит труда выбрать исполнителя на freelance, в точности соответствующего заданным критериям. Предлагаются услуги диктора по озвучке и начитке, озвучивание мультфильмов, фильмов и иные сервисы. Просмотрев портфолио фриласера и изучив отзывы заказчиков, вы без труда выберете исполнителя для собственного проекта.

Частые вопросы о дикторах

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Заказы на фриланс для дикторов есть в категории Озвучивание.

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Юлия Г.
Юлия Г. 
39 лет, Украина
5 лет в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$5 / час
от $5
1
4 балла

Озвучивание текстов любого направления. Пишите в ЛС

  • реклама стоматології (рос.м)
  • Реклама українською
  • Медитація українською
  • Реклама на английском
  • озвучка рекламы медикамента(рус)
Лучший фрилансер
— Лучший аудиомонтажер ноября '23
Александр Сивун
46 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$10 / час
от $10
2
1 балл

Предлагаю свой голос для вашего проекта. Тембр – баритон. Хорошо, если есть пример, как это должно звучать. Если нет такого – я предложу свой вариант.

  • Озвучка на английском
  • Дикторське демо українською
  • Дикторское демо #1
  • Озвучивание рекламного ролика
  • Видео - визитка
Лучший фрилансер
— Лучший диктор ноября '23
Артур Статник
28 лет, Молдова
5 лет в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
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$10 / час
от $5
3

Большая база дикторов почти на всех языках!

ролик для сайтасоздание рекламного ролика
Роман Романюк
36 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
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$5 / час
от $5
4

Пишите!

  • Женские голоса - рус.-укр.
  • Женский голос - Английский язык
  • Чоловічий голос (українська)
  • Мужской голос (рус)
Тарас Ярмоленко
40 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 21 час назад
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от $10
5
  • Barabanoff Taras - Russian Demo (2022)
  • Barabanoff Taras - Russian Voice MASTER (2022)
  • Barabanoff Taras - Ukrainian Demo (2022)
  • Barabanoff Taras - Ukrainian Demo MASTER (2022)
  • Тарас - Фермер (Ukrainian)
Владислав П.
Владислав П. 
23 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 14 часов назад
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$1 / час
от $1
6

Озвучка

adobe photoshop
Оксана Куна
46 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 13 часов назад
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$10 / час
от $10
7

Озвучка женским голосом на профессиональный микрофон

Валерія Туровець
21 год, Украина
2 месяца в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
1 отзыв1 новый
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$30 / час
от $25
8
Андрей Серединский
26 лет, Молдова
1 год в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$5 / час
от $5
9

Буду рад выполнить ваш заказ, срочно, качественно, быстро и в сроки!

  • Озвучка
  • Озвучка
  • Озвучка дикторы
  • озвучка дикторы
  • Команда дикторов
Томирис А.
21 год, Казахстан
9 месяцев в сервисе
Была онлайн 6 месяцев назад
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$10 / час
от $5
10

Озвучивание и видеомонтаж. Голос женский.

Мария Д.
Мария Д. 
40 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
Заказать
$10 / час
от $10
11

Профессиональная озвучка на студийном оборудовании.

  • SCD (ua)
  • The Sea of Trees (дубляж)
  • Darktrader
  • E-learning (Обучающий курс Powerpoint)
  • Медитация
Надина Б.
27 лет, Украина
3 года в сервисе
Была онлайн 1 год назад
Заказать
$30 / час
от $10
12

Цена за заказ обсуждается в индивидуальном порядке

  • Закадр РУС
  • Примеры озвучки УКР, РУС, АНГЛ
Ирина В.
Ирина В. 
37 лет, Молдова
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$5 / час
от $5
13

Студийное озвучание

  • Озвучка персонажей (актёрская работа)
  • Автоответчики, автодозвон, голосовые сообщения
  • Озвучание сериалов
  • Озвучка роликов для тв и радио
  • Автоответчики
Анна Пряхина
38 лет, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
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от $10
14

Закадровый голос, приветствия для телефонии, детский голос

  • Анна_Пряхина_Демо_2023
  • Демо_2020
  • Демо 2018
  • Видео-инструкция
  • Документальный фильм "Дружба без границ"
Ольга М.
Ольга М. 
43 года, Беларусь
4 года в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
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$40 / час
от $1
15

Записываю на профессиональном оборудовании. Демо общ:

  • Реклама
  • Реклама
  • Реклама
  • Пародии (мультяшный и пожилой голоса)
  • Закадровый голос
Юлия С.
Юлия С. 
39 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
Заказать
от $10
16

Видеомонтаж

  • Озвучка для ролика ONEGOLD
  • Озвучивание ролика салоны красоты Сан Бали
  • Автоответчик для Новые Люди
  • Озвучивание ролика Готика
  • Озвучивание ролика детского магазина Барби
Копцев Владислав
32 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$10 / час
17

До 30 секунд - 200 рублей, лист А4 - 500 рублей.

  • Видео для тревел компании
  • Ролик приложения
  • Ролик для инстаграма
  • Закадровый голос для фильма
  • Демо голоса
Дарья Ч.
Дарья Ч. 
37 лет, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 4 года назад
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от $10
18
  • Собранное демо на украинском языке (2018 год)
  • Собранное демо на русском языке (2018 год)
Савелий А.
45 лет, Беларусь
12 лет в сервисе
Был онлайн 3 дня назад
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от $7
19

Начитка до 30 сек

  • Обучающее видео/Голосовые сообщения
  • Озвучивание ролика для Nintendo Switch
  • Авито
  • Подтверждение (Validation) русская озвучка
  • Закадровое озвучивание
Олег А.
Олег А. 
36 лет, Туркменистан
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$10 / час
от $10
20

Диктор с опытом в сфере озвучания. Рекламные, информационные, спортивные и документальные ролики, также закадровое озвучание сериалов и мультфильмов.

  • Трейлер к фильму, который я озвучивал
  • Демо
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