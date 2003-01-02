—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
31%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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- Текстурирование11 просмотров
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- Локация с нуля12 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
6 месяцев назад
работа была выполнена на 70%, решил порадовать человека , оплатил до полного завершения , после 6 дней со мной нет связи , онлайн есть. P.C На связь так и не вышел , к сотрудничеству не рекомендую
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, положительные эмоции о сотрудничестве
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Максим молодец! Отработал от начала и до конца проект, несмотря на то, что я был в разъездах. Отличная работа и качество! В качестве бонуса оплатил больше заявленной суммы.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, очень чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
3D-графика
2 отзыва(-1)
$5/час
от $20от 5 часов
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