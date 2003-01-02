RequiemForDream

Максим Осташко RequiemForDream

 
25 летУкраина/Кременчуг
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
3D artist

Занимаюсь профессиональным 3D моделированием и текстурированием

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
31%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
SavvaMolotkov
Савва 
21 годАрмения
10 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 отзывов
$100
2 балла
6 месяцев назад
Модели пк для плагина
работа была выполнена на 70%, решил порадовать человека , оплатил до полного завершения , после 6 дней со мной нет связи , онлайн есть. P.C На связь так и не вышел , к сотрудничеству не рекомендую
Очень хороший заказчик, положительные эмоции о сотрудничестве
Ответный отзыв
Oskar2000
Аскар 
30 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$10
10 баллов
7 месяцев назад
Готовую картинку перерисовать
Максим молодец! Отработал от начала и до конца проект, несмотря на то, что я был в разъездах. Отличная работа и качество! В качестве бонуса оплатил больше заявленной суммы.
Прекрасный заказчик, очень чёткое ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва(-1)
$5/час
от $20от 5 часов
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