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Что я могу предложить: - отредактировать и скорректировать текст любой сложности (рус., укр.); - написать реферат, курсовую, дипломную, диссертацию по
Правовые работы с 2004 года. Также работаю по разным гуманитарным дисциплинам
Пишу качественные рефераты и курсовые работы за короткий срок, с полным соблюдением ТЗ и необходимых ГОСТов
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- Контрольная работа по философии
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Авторские работы с высокой уникальностью по психологии, педагогике, гуманитарным дисциплинам
Работаю всегда качественно
Специализируюсь на автомобильной тематике
Расчетные работы оцениваются отдельно согласно задания
Опыт написания работ - 4 года
Все моменты обговариваются индивидуально с заказчиками по каждому проекту.
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