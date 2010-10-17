Перестраиваемый кварцевый генератор

В данном дипломном проекте разработан перестраиваемый кварцевый генератор с перестройкой частоты с помощью пакетного пьезоэлектрического двигателя.

Был построен опытный образец, на базе которого проведены экспериментальные исследования, подтверждающие теорию о том, что с помощью давления на кварцевый резонатор возможно изменить его частоту.

Из полученных экспериментальных данных видно, что пределы изменения частоты сильно зависят от выбора оси давления на кварцевый элемент, что подтверждает теоретические аргументации. Также, изменение частоты кварцевого резонатора зависит от предварительного поджима регулировочным винтом кварцевого элемента.

Спроектированный кварцевый генератор удовлетворяет требованиям технического задания.