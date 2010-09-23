ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ.doc
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Глава 1. Общий анализ испанского этноса
1.1 Понятие и сущность этноса
1. 2 Специфика испанского этноса
1.3 Проблема межэтнических отношений в поликультурных обществах
Глава 2. Характеристика отдельных этнических групп испанского этноса
2.1 Каталонцы
2.2 Андалусийцы
2.3 Кастильцы
Глава 3. Социализирующая роль этнокультуры.
3.1. Роль этнокультуры в формировании личности.
3.2. Социализация носителей этнокультуры
3.3. Влияние латиноамериканского этноса на современное общество.