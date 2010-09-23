ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

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Глава 1. Общий анализ испанского этноса

1.1 Понятие и сущность этноса

1. 2 Специфика испанского этноса

1.3 Проблема межэтнических отношений в поликультурных обществах

Глава 2. Характеристика отдельных этнических групп испанского этноса

2.1 Каталонцы

2.2 Андалусийцы

2.3 Кастильцы

Глава 3. Социализирующая роль этнокультуры.

3.1. Роль этнокультуры в формировании личности.

3.2. Социализация носителей этнокультуры

3.3. Влияние латиноамериканского этноса на современное общество.