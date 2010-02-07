Информационная система: Библиотека

Данная программа позволяет обрабатывать информацию о читателях, зарегистрированных в библиотеке и о книгах, имеющихся в библиотеке.

Есть возможность просмотреть информацию когда каждый читаель брал книги и возвращал, есть ли у него задолженности

Кроме того можно определить у какого читателя находится в данный момент книга и список всех читателей, которые пользовались выбранной книги.

Есть возможность зарезервировать книгу.

Подразумевается наличие в библиотеке абонемена и 1 читального зала.

Есть возможность поиска книги по ключевому слову.

Средства разработки PHP+MySQL