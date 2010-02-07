Информационная система: Библиотека
Веб-программирование
Добавлена474 просмотра
14 лет назад
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Данная программа позволяет обрабатывать информацию о читателях, зарегистрированных в библиотеке и о книгах, имеющихся в библиотеке.
Есть возможность просмотреть информацию когда каждый читаель брал книги и возвращал, есть ли у него задолженности
Кроме того можно определить у какого читателя находится в данный момент книга и список всех читателей, которые пользовались выбранной книги.
Есть возможность зарезервировать книгу.
Подразумевается наличие в библиотеке абонемена и 1 читального зала.
Есть возможность поиска книги по ключевому слову.
Средства разработки PHP+MySQL