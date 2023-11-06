Адаптивный сайт-визитка "Sketch2Site Development"
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Sketch2Site Development
Сайт-портфолио для украинской команды разработчиков для поиска новых заказов.
Реализовано:
Главная страница, страница с формой;
Создание анимации движения точки по svg картинке;
Настройка формы на главной странице с отправкой сообщений на електронную почту и в Telegram;
Настройка формы на второй странице, созданы елементы для выбора пользователем, отправка;
Адаптивный и кросплатформеный дизайн;
SEO-оптимизация;
Ускорение времени загрузки страниц;
Анимации на страницах.