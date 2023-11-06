Адаптивный сайт-визитка "Sketch2Site Development"

Сайты «под ключ»
Добавлена
2 месяца назад
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Sketch2Site Development

http://sketch2site.com

Сайт-портфолио для украинской команды разработчиков для поиска новых заказов.

Реализовано:

  • Главная страница, страница с формой;

  • Создание анимации движения точки по svg картинке;

  • Настройка формы на главной странице с отправкой сообщений на електронную почту и в Telegram;

  • Настройка формы на второй странице, созданы елементы для выбора пользователем, отправка;

  • Адаптивный и кросплатформеный дизайн;

  • SEO-оптимизация;

  • Ускорение времени загрузки страниц;

  • Анимации на страницах.