Фрилансеры: тестировщики сайтов (QA)

  1. Биржа фриланса
  2. Фрилансеры
  3. Тестирование сайтов

Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!

Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно, а предложения поступят уже через несколько минут.

Разместить заказ

Самые активные

Егор Ливитин1 платеж
Безопасная сделка
Используйте
безопасные сделки!
  • Комиссия всего 5%
    самая низкая на рынке
  • Быстрый рост рейтинга
    с каждым платежом

Ни один веб-ресурс не обходится без такого важного процесса, как тестирование. Последний призван обнаружить все недочеты и баги, если они имеются, и удостовериться в полноценной работе все функций сайта.

Для этого следует обратиться к услугам специалиста, который знает, как провести данный процесс максимально эффективно. Найти его легче всего среди удаленщиков. Тестировщик фрилансер грамотно исследует новосозданный сайт, и определит, есть ли в его работе недостатки, которые требуют исправления. А нанять его можно на нашей бирже фриланса, обратившись к каталогу специалистов по данному направлению.

Какие задачи решает тестировщик фрилансер?

Главная задача QA специалиста фрилансера заключается в проверке онлайн-ресурса на работоспособность, и создании документа с описанием обнаруженных проблем, а также рекомендаций по их устранению. Тестирование позволяет создавать сайты, которые отличаются максимальной производительностью и удобством для пользователей.

Такой специалист должен:

  • знать виды тестирования;
  • уметь пользоваться баг-трекером;
  • владеть техниками тест-дизайна;
  • знать языки программирования;
  • разбираться в HTML/CSS верстке;
  • владеть техническим английским.

QA фрилансер проверяет веб-ресурс буквально со всех сторон. Он тестирует его юзабилити и безопасность. Тщательно исследует корректность работы всех функций портала. А главное – при обнаружении уязвимых мест, документирует их, и дает рекомендации по устранению. После проведения исправительных действий, необходимо снова провести тестирование, что на 100% удостовериться в качественной работе ресурса.

Как нанять профессионального тестировщика?

Если у вас возникла потребность в человеке, которые качественно проверит сайт на недоработки, ищите его на Weblancer. В каталоге исполнителей, не только из Украины, вам нужно выбрать соответствующий раздел, и перед вами откроется список всех удаленных тестировщиков. В начале перечня находятся топовые фрилансеры, имеющие самый высокий рейтинг на бирже.

Чтобы выбрать надежного исполнителя, просмотрите его резюме и портфолио. Возможно, пообщайтесь через удобную систему личных сообщений на сервисе. Или же опубликуйте объявление с удаленной вакансией, и осуществляйте поиск среди тех кандидатов, которые на него откликнутся.

Сотрудничество с фрилансером, где бы он не находился, легко оформить в рамках нашей биржи. На сайте вы можете проводить обсуждение задачи, вносить оплату за проделанную работу, и оставлять отзывы о деятельности нанятого специалиста. Любой спор решается службой Арбитража, которая после проверки взаимодействия заказчика и исполнителя, выносит справедливый вердикт.

Большинство тестировщик предпочитают трудиться удаленно, потому что их труд не подразумевает долгосрочной деятельности. На фрилансе у них есть возможность работать над разными проектами, тем самым приобретая профессиональный опыт. И работодатели успешно пользуются услугами внештатных тестировщиков, когда приходит время запускать онлайн- сервис в интернет. Присоединяйтесь и вы!

Частые вопросы о тестировщиках сайтов

Как найти работу по тестированию сайтов?

Заказы на фриланс для тестировщиков сайтов есть в категории Тестирование сайтов.

Как выбрать тестировщика сайтов на фрилансе?
Где найти фрилансера по 3D-графике?

Выбирайте лучших 3D-художников на Веблансере.

Алексей П.
45 лет, Финляндия
14 лет в сервисе
Был онлайн 20 минут назад
Заказать
от $30
1

Комплексный аудит сайтов (UX/UI/SEO/аналитика).

дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницылоготип для сайта+32
Галина К.
37 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
Заказать
$20 / час
от $10
2

Тестирование, юзабилити

  • Управление багами
  • Пример отчёта в doc/pdf
  • Пример выполненого чеклиста
  • Пример выполненого чеклиста
  • Пример отчёта по тестированию в Google Docs
Серафима Л.
53 года, Украина
17 лет в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
Заказать
$1 / час
от $1
3

Usability анализ. Анализ конкурентов. SEO. Скайп - alexsima.com

дизайн сайтасайт на wordpressверстка сайтаредизайн сайта+44
Андрей Набока
37 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
Заказать
$1 / час
от $1
4

1

продвижение сайта в поисковикахвывести сайт в топсемантическое ядро для сайта+7
Алексей А.
Алексей А. 
41 год, Латвия
10 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
Заказать
$20 / час
от $20
5

Протестирую сайт на любой ОС\любом браузере.

Стефанович Григорій
22 года, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
Заказать
$3 / час
от $10
6

Тестування всіх доступних функцій сайту, підготовка тестової документації (test cases, bug report). Пошук помилок у різних операційних системах

  • D2.Fusion.
  • LionStory
Борис С.
37 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
Заказать
$6 / час
от $50
7

Тестрирование игр, мобильных приложений, сайтов.

приложение для iphone
Алина Д.
Алина Д. 
40 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 17 часов назад
Заказать
$12 / час
от $25
8
  • Тестування віджету Дашборду на відповідність вимогам
  • Redirect error after changing user password
Дэниел Сонис
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
Заказать
$50 / час
от $500
9

Полное тестирование сайта

сайт на django
Андрей В.
Андрей В. 
31 год, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 22 часа назад
Заказать
от $10
10

Тестирование, аудит и поддержка проектов!

Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший разработчик CMS ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший HTML-верстальщик ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший веб-программист ноября '23
Показать еще 3
сайт на wordpressверстка сайтаадаптивная верстка сайта+11
Дмитрий Кузьменко
41 год, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
Заказать
$10 / час
от $49
11

Проверка сайтов на вирусы, лечение сайтов, установка защиты!

сайт на wordpressсайт на joomlaсайт на битриксмагазин на opencart+4
Алексей Д.
35 лет, Казахстан
12 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
Заказать
$30 / час
от $30
12

Тестирование сайта на наличие ошибок.

Лучший фрилансер
— Лучший разработчик сайтов ноября '23
сайт на wordpressсайт на joomlaправки на сайтформа обратной связи+23
Михаил М.
Михаил М. 
27 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 21 час назад
Заказать
$14 / час
от $1
13

Доработка/исправление на вашем сайте

сайт на wordpressправки на сайтформа обратной связи+25
Сергей Глушко
33 года, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
Заказать
$10 / час
от $10
14

Качество! Опыт! Гарантия!

сайт на wordpressсайт на joomlaправки на сайтформа обратной связи+47
Александр К.
42 года, Польша
17 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
Заказать
$5 / час
от $5
15

✔ От мелких правок и консультаций до полного ведения проекта ✔

  • Техническая оптимизация Ваших проектов
  • Оптимизация под PageSpeed Insights - Joomla 3
Лучший фрилансер
— Лучший разработчик CMS ноября '23
сайт на wordpressсайт на joomlaправки на сайтформа обратной связи+35
Сергей Тамбольский
39 лет, Беларусь
6 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
Заказать
$10 / час
от $10
16

Пунктуальность и качество гарантирую

  • Тестирование CRM системы
  • Testing website www.carphonewarehouse.com
  • Testing website https://www.thebodyshop.com/en-gb/
  • www.size4.me
  • Testing website dayoutwiththekids.co.uk
Подобулкин Александр
38 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
Заказать
$10 / час
от $20
17

Тестирование Веб сайтов. Manual Testing. Usability

  • Zerkala-na-prioru
  • Indiashop
  • Aqualeader
  • Fireseo
Сергей Ч.
28 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
Заказать
$15 / час
от $15
18

Сайт плохо загружается или есть сомнения что проблема с движком? Хм, не стоит ждать, для бизнеса это очень плохо, поверьте!

сайт на wordpressсайт на joomlaправки на сайтверстка шаблона+9
Алекс К.
Алекс К. 
45 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 2 недели назад
Заказать
$1 / час
от $30
19

Быстро, индивидуально, исчерпывающе.

дизайн главной страницыправки на сайтнатянуть на cms+4
Дмитрий А.
39 лет, Украина
16 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
Заказать
$5 / час
от $10
20

Качество прежде всего!

сайт на joomlaправки на сайтшаблон для joomlaверстка под joomla+10
12345
Последняя