Фрилансеры: тестировщики сайтов (QA)
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Ни один веб-ресурс не обходится без такого важного процесса, как тестирование. Последний призван обнаружить все недочеты и баги, если они имеются, и удостовериться в полноценной работе все функций сайта.
Для этого следует обратиться к услугам специалиста, который знает, как провести данный процесс максимально эффективно. Найти его легче всего среди удаленщиков. Тестировщик фрилансер грамотно исследует новосозданный сайт, и определит, есть ли в его работе недостатки, которые требуют исправления. А нанять его можно на нашей бирже фриланса, обратившись к каталогу специалистов по данному направлению.
Какие задачи решает тестировщик фрилансер?
Главная задача QA специалиста фрилансера заключается в проверке онлайн-ресурса на работоспособность, и создании документа с описанием обнаруженных проблем, а также рекомендаций по их устранению. Тестирование позволяет создавать сайты, которые отличаются максимальной производительностью и удобством для пользователей.
Такой специалист должен:
- знать виды тестирования;
- уметь пользоваться баг-трекером;
- владеть техниками тест-дизайна;
- знать языки программирования;
- разбираться в HTML/CSS верстке;
- владеть техническим английским.
QA фрилансер проверяет веб-ресурс буквально со всех сторон. Он тестирует его юзабилити и безопасность. Тщательно исследует корректность работы всех функций портала. А главное – при обнаружении уязвимых мест, документирует их, и дает рекомендации по устранению. После проведения исправительных действий, необходимо снова провести тестирование, что на 100% удостовериться в качественной работе ресурса.
Как нанять профессионального тестировщика?
Если у вас возникла потребность в человеке, которые качественно проверит сайт на недоработки, ищите его на Weblancer. В каталоге исполнителей, не только из Украины, вам нужно выбрать соответствующий раздел, и перед вами откроется список всех удаленных тестировщиков. В начале перечня находятся топовые фрилансеры, имеющие самый высокий рейтинг на бирже.
Чтобы выбрать надежного исполнителя, просмотрите его резюме и портфолио. Возможно, пообщайтесь через удобную систему личных сообщений на сервисе. Или же опубликуйте объявление с удаленной вакансией, и осуществляйте поиск среди тех кандидатов, которые на него откликнутся.
Сотрудничество с фрилансером, где бы он не находился, легко оформить в рамках нашей биржи. На сайте вы можете проводить обсуждение задачи, вносить оплату за проделанную работу, и оставлять отзывы о деятельности нанятого специалиста. Любой спор решается службой Арбитража, которая после проверки взаимодействия заказчика и исполнителя, выносит справедливый вердикт.
Большинство тестировщик предпочитают трудиться удаленно, потому что их труд не подразумевает долгосрочной деятельности. На фрилансе у них есть возможность работать над разными проектами, тем самым приобретая профессиональный опыт. И работодатели успешно пользуются услугами внештатных тестировщиков, когда приходит время запускать онлайн- сервис в интернет. Присоединяйтесь и вы!
Частые вопросы о тестировщиках сайтов
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