Ни один веб-ресурс не обходится без такого важного процесса, как тестирование. Последний призван обнаружить все недочеты и баги, если они имеются, и удостовериться в полноценной работе все функций сайта.

Для этого следует обратиться к услугам специалиста, который знает, как провести данный процесс максимально эффективно. Найти его легче всего среди удаленщиков. Тестировщик фрилансер грамотно исследует новосозданный сайт, и определит, есть ли в его работе недостатки, которые требуют исправления. А нанять его можно на нашей бирже фриланса, обратившись к каталогу специалистов по данному направлению.

Какие задачи решает тестировщик фрилансер?

Главная задача QA специалиста фрилансера заключается в проверке онлайн-ресурса на работоспособность, и создании документа с описанием обнаруженных проблем, а также рекомендаций по их устранению. Тестирование позволяет создавать сайты, которые отличаются максимальной производительностью и удобством для пользователей.

Такой специалист должен:

знать виды тестирования;

уметь пользоваться баг-трекером;

владеть техниками тест-дизайна;

знать языки программирования;

разбираться в HTML/CSS верстке;

владеть техническим английским.

QA фрилансер проверяет веб-ресурс буквально со всех сторон. Он тестирует его юзабилити и безопасность. Тщательно исследует корректность работы всех функций портала. А главное – при обнаружении уязвимых мест, документирует их, и дает рекомендации по устранению. После проведения исправительных действий, необходимо снова провести тестирование, что на 100% удостовериться в качественной работе ресурса.

Как нанять профессионального тестировщика?

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Большинство тестировщик предпочитают трудиться удаленно, потому что их труд не подразумевает долгосрочной деятельности. На фрилансе у них есть возможность работать над разными проектами, тем самым приобретая профессиональный опыт. И работодатели успешно пользуются услугами внештатных тестировщиков, когда приходит время запускать онлайн- сервис в интернет. Присоединяйтесь и вы!