Фрилансеры: PPC специалисты (контекстной рекламы)

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Если у вас есть бизнес в Сети, значит, без такого специалиста как PPC-manager вам не обойтись. Именно в его руках находится один из самых эффективных инструментов интернет-маркетинга. И называется он контекстная реклама. Она существенно отличается от привычного продвижения. Такая реклама помогает привлекать пользователей, заинтересованных в покупке товара и услуги, которые она продвигает.

Работать с ней может только опытный профессионал, обладающий солидным набором навыков. Найти такого вы сможете в данном каталоге специалистов Weblancer.

Контекст фрилансер: какие задачи решает

Для работы PPC-специалистом требуются хорошие аналитические способности и навыки во многих сферах. Его обязанности подразумевают решение таких задач, как:

  • создание рекламных объявлений;
  • отслеживание трафика на веб-ресурс;
  • организация рекламных кампаний на разных платформах
  • работа над снижением цены целевого действия (клика)
  • стимулирование повышения конверсии.

PPC фрилансер должен уметь:

  • формировать семантическое ядро сайта;
  • отбирать минус-слова;
  • писать продающие тексты;
  • пользоваться аналитикой;
  • снижать затраты на рекламу;
  • настраивать ремаркетинг;
  • составлять отчеты о проделанной работе.

А главное, он должен иметь навыки работы с инструментами популярных поисковых систем - Google AdWords и Яндекс.Директ. А чтобы всегда оставаться в курсе всех изменений специалисту стоит подписаться на официальные каналы поисковиков на Ютуб - "Академія Google Ads&" и "Обучение рекламным технологиям"

При грамотной настройке фрилансером контекстная реклама способна значительно увеличить прибыль компании. Поэтому важно нанимать сотрудника, который действительно является профессионалом в этой специализации.

Как нанять фриланс специалиста по контекст рекламе?

На нашей бирже вы без труда найдете нужного удаленного сотрудника, который организует эффективное продвижение вашего онлайн-проекта. На Веблансер зарегистрированы исполнители со всего мира. Выбрать их них подходящего поможет система рейтинга на сервисе, а также информация на личных страницах специалистов.

Если вам нужен действительно профессиональный контекст фрилансер, познакомьтесь с его резюме и просмотрите кейсы выполненных работ. Также на нашем портале вы можете прочитать отзывы других работодателей, которые сотрудничали с данным исполнителем. У вас тоже будет возможность оставить мнение о работе специалиста, которого вы выберете для решения задач.

Сотрудничество с удаленным PPC подрядчиком вы можете организовать в рамках нашей биржи фриланса. Удобная система личных сообщений, прозрачный сервис Безопасной сделки, удобное пополнение и вывод денег - все это к ваши услугам на нашем портале. Фриланс сотрудничество - это просто и эффективно.

Частые вопросы о специалистах контекстной рекламы

Как найти работу по контекстной рекламе?

Заказы на фриланс для специалистов контекстной рекламы есть в категории Контекстная реклама.

Как выбрать специалиста контекстной рекламы на фрилансе?
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Илья А.
Илья А. 
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Вячеслав В.
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Марк К.
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Настройка рекламы в Яндекс & Google. Консультации часовые. Введение рекламных кампаний.

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  • КЕЙС: Курс по регрессии
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  • Сертификаты по рекламе и аналитике в Яндекс/Google
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Норайр Арзуманян
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Настройка всех типов рекламных кампаний в Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook(Instagram), vk и myTarget

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  • Кейс ➡ Стоматологическая клиника «Визит»
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Антон Курусь
37 лет, Украина
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Был онлайн 1 день назад
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Настройка и ведение контекстной рекламы (Google Ads + Яндекс.Директ) по KPI вашего бизнеса.

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Даниил М.
Даниил М. 
29 лет, Украина
6 лет в сервисе
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Google Ads (search, shopping, gdn, youtube)

Юлия Шурдукова
31 год, Украина
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🥇 Реклама в Google Adwords, Яндекс Директ | Таргетированная реклама FaceBook, Instаgram

  • Сертификат специалиста Google Adwords
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