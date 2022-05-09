Фрилансеры: PPC специалисты (контекстной рекламы)
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Если у вас есть бизнес в Сети, значит, без такого специалиста как PPC-manager вам не обойтись. Именно в его руках находится один из самых эффективных инструментов интернет-маркетинга. И называется он контекстная реклама. Она существенно отличается от привычного продвижения. Такая реклама помогает привлекать пользователей, заинтересованных в покупке товара и услуги, которые она продвигает.
Работать с ней может только опытный профессионал, обладающий солидным набором навыков. Найти такого вы сможете в данном каталоге специалистов Weblancer.
Контекст фрилансер: какие задачи решает
Для работы PPC-специалистом требуются хорошие аналитические способности и навыки во многих сферах. Его обязанности подразумевают решение таких задач, как:
- создание рекламных объявлений;
- отслеживание трафика на веб-ресурс;
- организация рекламных кампаний на разных платформах
- работа над снижением цены целевого действия (клика)
- стимулирование повышения конверсии.
PPC фрилансер должен уметь:
- формировать семантическое ядро сайта;
- отбирать минус-слова;
- писать продающие тексты;
- пользоваться аналитикой;
- снижать затраты на рекламу;
- настраивать ремаркетинг;
- составлять отчеты о проделанной работе.
А главное, он должен иметь навыки работы с инструментами популярных поисковых систем - Google AdWords и Яндекс.Директ. А чтобы всегда оставаться в курсе всех изменений специалисту стоит подписаться на официальные каналы поисковиков на Ютуб - "Академія Google Ads&" и "Обучение рекламным технологиям"
При грамотной настройке фрилансером контекстная реклама способна значительно увеличить прибыль компании. Поэтому важно нанимать сотрудника, который действительно является профессионалом в этой специализации.
Как нанять фриланс специалиста по контекст рекламе?
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Частые вопросы о специалистах контекстной рекламы
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