Если у вас есть бизнес в Сети, значит, без такого специалиста как PPC-manager вам не обойтись. Именно в его руках находится один из самых эффективных инструментов интернет-маркетинга. И называется он контекстная реклама. Она существенно отличается от привычного продвижения. Такая реклама помогает привлекать пользователей, заинтересованных в покупке товара и услуги, которые она продвигает.

Работать с ней может только опытный профессионал, обладающий солидным набором навыков. Найти такого вы сможете в данном каталоге специалистов Weblancer.

Контекст фрилансер: какие задачи решает

Для работы PPC-специалистом требуются хорошие аналитические способности и навыки во многих сферах. Его обязанности подразумевают решение таких задач, как:

создание рекламных объявлений;

отслеживание трафика на веб-ресурс;

организация рекламных кампаний на разных платформах

работа над снижением цены целевого действия (клика)

стимулирование повышения конверсии.

PPC фрилансер должен уметь:

формировать семантическое ядро сайта;

отбирать минус-слова;

писать продающие тексты;

пользоваться аналитикой;

снижать затраты на рекламу;

настраивать ремаркетинг;

составлять отчеты о проделанной работе.

А главное, он должен иметь навыки работы с инструментами популярных поисковых систем - Google AdWords и Яндекс.Директ. А чтобы всегда оставаться в курсе всех изменений специалисту стоит подписаться на официальные каналы поисковиков на Ютуб - "Академія Google Ads&" и "Обучение рекламным технологиям"

При грамотной настройке фрилансером контекстная реклама способна значительно увеличить прибыль компании. Поэтому важно нанимать сотрудника, который действительно является профессионалом в этой специализации.

Как нанять фриланс специалиста по контекст рекламе?

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