Настройка контекстной рекламы для станков чпу

Задача стояла улучшить уже настроенную рекламную кампанию, в ходе аудита было принято решение полностью перенастроить рекламную кампанию, основная задача стояла снизить стоимость клика и не потерять того количества заявок, которое было. Работы велись с ноября 2017 года, поэтому возьмем отчетный период работы кампании до моего вмешательства - сентябрь 2017, за этот месяц средняя цена клика составила 12.44 рублей, с января 18 по февраля 18 года, рекламная кампания имеет среднюю цену клика в 6.61 рублей, в ближайшее время (до марта месяца) прогнозируемая средняя цена клика упадет до ~4 рублей, что составит более чем в 3 раза меньше от стартовой цены. На данный момент цена клика уже в 2 раза дешевле.