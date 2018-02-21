Кейс по Ведению контекстной рекламы

Ниша Займы под материнский капитал, ведение контекстной рекламы с октября 2017 года по нынешнее время февраля 2018 года. Задача стояла снизить затраты на контекстную рекламы, при этом максимально увеличить количество заявок. За октябрь 17 года средняя цена клика составила 19.01 рублей, за февраль 2018 года средняя цена клика составила 10.80 рублей, что очень существенно, цена клика уменьшилась практически в 2 раза. При этом количество заявок в октябре составило 55, а за 11 дней работы рекламы в феврале, пришло 69 заявок.