Оптимизация Действующей рк в Яндекс Директе

Снижение стоимости клика, путем перенастройки рекламного аккаунта в среднем цена клика снизилась на 25%

Я прикрепил 2 скриншота с полностью идентичными ключевыми словами, сайтом и объявлением. В варианте до цена клика в 3 объявлениях за первую строку составляла 51.90; 93.40; 48.00 в варианте после оптимизации цена клика была 29.60; 56.60; 32.70 в рублях соответственно.